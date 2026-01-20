Interul lui Cristi Chivu insistă pentru o "repatriere" de senzație. Colegul lui Dennis Man, dorit pe Meazza - Antena Sport

Inter Milano are în plan să facă un transfer extrem de interesant. Conducătorii echipei antrenate de Cristi Chivu vor să îl aducă înapoi pe Giuseppe Meazza pe Ivan Perisic, jucătorul croat care a fost legitimat la formația din Serie A din 2015 până în 2022.

Inter își dorește să se întărească în această perioadă de mercato, motiv pentru care echipa din nordul Italiei a fost asociată cu diverse mutări de jurnaliștii italieni. Cel mai recent, Gianluca Di Marzio a anunțat că “nerazzurrii” insistă pentru o mutare care să îl aducă înapoi pe Ivan Perisic în Serie A.

Ivan Perisic, dorit insistent de Inter

Potrivit omului din presa italiană, Inter vrea să îl “repatrieze” pe jucătorul de bandă stângă, însă afecerea respectivă depinde și de PSV Eindhoven, echipa care îl are sub contract până în 2027. Dacă batavii vor fi deciși pentru un transfer, atunci Inter va urmări această pistă și va încerca să semneze cu vicecampionul mondial.

L’@Inter insisterà col @PSV per il ritorno di Ivan Perisichttps://t.co/AcJgh2LGyv

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 20, 2026

Coleg cu Dennis Man la PSV Eindhoven, Perisic se află într-o formă de zile mari de când a venit în Eredivisie în 2024. În 60 de meciuri adunate pentru trupa lui Peter Bosz, croatul a adunat 21 de goluri și 21 de pase decisive.