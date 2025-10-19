Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Am avut și noroc”. Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins-o pe Roma și a urcat pe primul loc în Serie A - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | „Am avut și noroc”. Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins-o pe Roma și a urcat pe primul loc în Serie A

„Am avut și noroc”. Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins-o pe Roma și a urcat pe primul loc în Serie A

Publicat: 19 octombrie 2025, 8:28

Comentarii
Am avut și noroc”. Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins-o pe Roma și a urcat pe primul loc în Serie A

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o cu 1-0 pe AS Roma, în etapa a șaptea din Serie A, și a urcat pe primul loc. Antrenorul român a recunoscut că echipa sa a avut și noroc în duelul de pe Olimpico. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a acumulat 15 puncte și este la egalitate cu AS Roma și Napoli. Nerazzurrii au urcat însă pe primul loc datorită golaverajului mult mai bun.  

Cristi Chivu, prima reacție după AS Roma – Inter 0-1 

Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii pentru prestația din meciul cu AS Roma. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bonny, în minutul 6. 

„Punctul forte al acestei echipe este modul în care s-a adaptat la cerințele acestui campionat. Nu este niciodată ușor după dezamăgirea din sezonul trecut, când așteptările erau atât de mari. Băieții merită toate laudele, au dat totul pe teren. 

Revenirea după pauză este întotdeauna imprevizibilă, dar am încercat să continuăm de unde am rămas împotriva lui Cremonese. Am presat bine și am creat câteva contraatacuri bune, pe care le-am fi putut finaliza mai bine.  

Reclamă
Reclamă

În repriza a doua am scăzut fizic, iar calitatea Romei ne-a împins înapoi. Am apărat cu atenție și, da, am avut și noroc. Dar voi accepta cu plăcere aceste trei puncte”, a declarat Cristi Chivu, conform presei din Italia.  

Ulterior, la conferința de presă, Cristi Chivu a continuat cu laudele și a transmis că echipa sa a arătat personalitate în confruntarea de pe Olimpico. 

Echipa a arătat multă personalitate. În meciul cu Torino am cerut să înțeleagă momentele jocului, iar azi au făcut-o foarte bine. Am jucat o primă repriză excelentă, deși puteam fi mai lucizi pe alocuri. În repriza a doua am scăzut puțin ritmul, dar era normal. Toți au tras pentru echipă și mă bucur că au fost răsplătiți. Băieții merită această victorie, pentru sacrificiul și munca depusă”, a mai spus Cristi Chivu. 

Persoana filmată cerând cu mâna ajutor de sub dărâmături, salvată. Tânăra de 26 de ani a refuzat internareaPersoana filmată cerând cu mâna ajutor de sub dărâmături, salvată. Tânăra de 26 de ani a refuzat internarea
Reclamă

Inter mai poate fi depășită de rivala AC Milan în clasament, „diavolii” urmând să se dueleze cu Fiorentina. Echipa lui Cristi Chivu a ajuns la șase victorii consecutive, în toate competițiile.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Observator
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”
10:34
VIDEOLionel Messi, hat-trick de vis la Inter Miami. Starul argentinian a câștigat Gheata de Aur în MLS
10:03
Dinamo – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională. Echipele probabile
9:47
Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru”
9:21
Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A
9:10
Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur
9:00
„Mi-aș da două palme să mă trezesc”. Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 4 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus 5 Anunţul lui Gigi Becali despre plecarea lui Charalambous şi Pintilii 6 VIDEOMax Verstappen pleacă din pole-position în MP al Statelor Unite! Cursa e duminică, de la 22:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”