„Am avut și noroc”. Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins-o pe Roma și a urcat pe primul loc în Serie A - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o cu 1-0 pe AS Roma, în etapa a șaptea din Serie A, și a urcat pe primul loc. Antrenorul român a recunoscut că echipa sa a avut și noroc în duelul de pe Olimpico.
Inter a acumulat 15 puncte și este la egalitate cu AS Roma și Napoli. Nerazzurrii au urcat însă pe primul loc datorită golaverajului mult mai bun.
Cristi Chivu, prima reacție după AS Roma – Inter 0-1
Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii pentru prestația din meciul cu AS Roma. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bonny, în minutul 6.
„Punctul forte al acestei echipe este modul în care s-a adaptat la cerințele acestui campionat. Nu este niciodată ușor după dezamăgirea din sezonul trecut, când așteptările erau atât de mari. Băieții merită toate laudele, au dat totul pe teren.
Revenirea după pauză este întotdeauna imprevizibilă, dar am încercat să continuăm de unde am rămas împotriva lui Cremonese. Am presat bine și am creat câteva contraatacuri bune, pe care le-am fi putut finaliza mai bine.
În repriza a doua am scăzut fizic, iar calitatea Romei ne-a împins înapoi. Am apărat cu atenție și, da, am avut și noroc. Dar voi accepta cu plăcere aceste trei puncte”, a declarat Cristi Chivu, conform presei din Italia.
Ulterior, la conferința de presă, Cristi Chivu a continuat cu laudele și a transmis că echipa sa a arătat personalitate în confruntarea de pe Olimpico.
„Echipa a arătat multă personalitate. În meciul cu Torino am cerut să înțeleagă momentele jocului, iar azi au făcut-o foarte bine. Am jucat o primă repriză excelentă, deși puteam fi mai lucizi pe alocuri. În repriza a doua am scăzut puțin ritmul, dar era normal. Toți au tras pentru echipă și mă bucur că au fost răsplătiți. Băieții merită această victorie, pentru sacrificiul și munca depusă”, a mai spus Cristi Chivu.
Inter mai poate fi depășită de rivala AC Milan în clasament, „diavolii” urmând să se dueleze cu Fiorentina. Echipa lui Cristi Chivu a ajuns la șase victorii consecutive, în toate competițiile.
- Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A
- AS Roma – Inter 0-1. Cristi Chivu este lider în Serie A!
- Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma – Inter. Ce se va întâmpla pe Olimpico: “Umbrit de controverse”
- Ce cotă are Interul lui Cristi Chivu la câştigarea titlului în Serie A! Napoli e favorita specialiştilor
- Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: “De asta mai are nevoie”