„Am avut și noroc”. Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins-o pe Roma și a urcat pe primul loc în Serie A - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o cu 1-0 pe AS Roma, în etapa a șaptea din Serie A, și a urcat pe primul loc. Antrenorul român a recunoscut că echipa sa a avut și noroc în duelul de pe Olimpico.

Inter a acumulat 15 puncte și este la egalitate cu AS Roma și Napoli. Nerazzurrii au urcat însă pe primul loc datorită golaverajului mult mai bun.

Cristi Chivu, prima reacție după AS Roma – Inter 0-1

Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii pentru prestația din meciul cu AS Roma. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bonny, în minutul 6.

„Punctul forte al acestei echipe este modul în care s-a adaptat la cerințele acestui campionat. Nu este niciodată ușor după dezamăgirea din sezonul trecut, când așteptările erau atât de mari. Băieții merită toate laudele, au dat totul pe teren.

Revenirea după pauză este întotdeauna imprevizibilă, dar am încercat să continuăm de unde am rămas împotriva lui Cremonese. Am presat bine și am creat câteva contraatacuri bune, pe care le-am fi putut finaliza mai bine.