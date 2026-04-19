“Am primit o lovitură în figură”. Conte a “uitat” de lupta la titlu cu Interul lui Chivu după ultimul eșec

Napoli a făcut un nou pas greșit în Serie A și a dus și mai aproape Scudetto-ul în tabăra lui Inter, care are 12 puncte avans în fruntea campionatului. După eșecul cu Lazio, Antonio Conte nici nu a mai ținut să discute despre lupta pentru titlu, vorbind strict despre obiectivul de a obține un loc care să o ducă pe formația de lângă Vezuviu în Liga Campionilor.

Napoli a fost învinsă pe teren propriu de Lazio și și-a periclitat șansele de a mai fi angrenată în lupta pentru titlu, care și înainte de meci erau oricum destul de mici după victoria Interului contra lui Cagliari. În acest moment, doar un miracol pare că poate să o mai facă pe trupa lui Conte campioană din nou, iar acest lucru este știut și de Antonio Conte.

Antonio Conte și-a luat gândul de la titlul din Serie A

După meci, antrenorul de 56 de ani cu cinci titluri italienești în palmares a vorbit despre cum echipa sa trebuie să adune cât mai multe puncte pentru a rămâne în zona locurilor de Champions League, respectiv în Top 4. În acest moment, echipa de pe Stadio Diego Armando Maradona pare la loc sigur, cu 66 de puncte, la opt distanță de poziția a cincea.

Conte nu a vorbit însă deloc despre titlu cu subiect și predicat, menționând fugitiv că Napoli trebuie să își atingă obiectivul, calificarea în UCL, “după care Dumnezeu știe“, referindu-se cel mai probabil la lupta cu Interul lui Cristi Chivu.

“Obiectivul e să dăm totul, să jucăm ultimele meciuri și să câștigâm cât mai multe puncte posibil. Ne-am descurcat bine în a ne menține cumpătul în momente dificile, iar asta ne permite să stăm în zona de Champions League, trebuie să terminăm treaba.