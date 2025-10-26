Antonio Conte, cuvinte tari pentru Cristi Chivu şi Inter: "Ca antrenor, nu aş permite aşa ceva. Asta e diferenţa dintre noi" - Antena Sport

Antonio Conte l-a învins pe Cristi Chivu, în marele derby al etapei a opta din Serie A, dintre Napoli şi Inter. Gazdele s-au impus cu 3-1, într-un meci care nu a fost lipsit de incidente şi de decizii controversate ale arbitrului Maurizio Mariani.
Acesta a fost motivul pentru care Giuseppe Marotta, preşedintele nerazzurrilor, a ieşit la atac după duelul de pe Stadio Diego Armando Maradona, cerând explicaţii pentru penalty-ul primit de napoletani. Conte a venit însă cu un răspuns dur, care îl vizează şi pe Cristi Chivu.
Antonio Conte, cuvinte tari pentru Cristi Chivu şi Inter
“Diferenţa dintre noi, Inter şi Napoli, este că în aceste momente, un conducător apare în faţa camerelor, unde apar şi eu. Cred că o echipă mare ar trebui să se întrebe care sunt motivele reale pentru o înfrângere, şi nu să facă referire doar la greşelile altora, pentru că atunci obţin scuze pentru echipă şi pentru jucători.
Ca antrenor, eu nu i-aş fi permis unuia dintre conducători să facă asta. Să vină patronul clubului pentru a face astfel de comentarii. Nu le-am cerut niciodată preşedinţilor să acţioneze că părinţii şi să apere echipa”, a fost mesajul războinic al lui Conte, conform Gazzetta dello Sport.
Conte a comentat scandalul cu Martinez şi Dumfries
Meciul dintre Napoli şi Inter s-a încins în repriza secundă, după ce echipa lui Cristi Chivu a redus din diferenţă. Chiar în zona băncilor de rezervă, un conflict a avut loc între Antonio Conte şi doi jucători ai oaspeţilor, Denzel Dumfries şi căpitanul Lautaro Martinez.
“Când joci aceste meciuri, lucruri se pot întâmpla. Când am fost la Inter, am luat titlul şi am întrerupt seria de 9 campionate a lui Juventus şi ştiţi ce înseamnă acel club pentru mine. Lautaro este un jucător excelent, dar nu îl cunosc din punct de vedere uman. Îi doresc tot binele din lume pe viitor”, a completat Conte.
În clasamentul din Serie A conduce Napoli, cu 18 puncte, urmată de AC Milan – 17 puncte şi Inter Milano – 15 puncte.
