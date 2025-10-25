S-au încins spiritele în Napoli - Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict - Antena Sport

Meciul dintre Napoli şi Inter s-a încins în repriza secundă, după ce echipa lui Cristi Chivu a redus din diferenţă. Chiar în zona băncilor de rezervă, un conflict a avut loc între Antonio Conte şi doi jucători ai oaspeţilor, Denzel Dumfries şi căpitanul Lautaro Martinez.
În minutul 61, chiar în dreptul băncii de rezerve a napoletanilor, s-a creat un meleu, după protestele lui Antonio Conte. Mai întâi a răspuns Dumfries, după care a venit rândul lui Martinez să fie extrem de nervos.
Conflict între Antonio Conte şi Lautaro Martinez în Napoli – Inter
Antonio Conte i-a reproşat o intrare dură lui Denzel Dumfries, exact în momentul în care mingea a ieşit în afara terenului. Olandezul s-a dus spre antrenorul italian, gesticulând.
Imediat, în zona băncii de rezervă a celor de la Napoli şi-au făcut apariţia mai mulţi jucători de la cele două echipe, dar cel mai vehement a fost Lautaro Martinez. Argentinianul a venit alergând către Antonio Conte şi i-a reproşat ceva antrenorului campioanei Italiei.
Căpitanul lui Inter a fost îndepărtat rapid din acea zonă, dar a fost calmat cu greu, fiind extrem de nervos. El a continuat să facă gesturi către Antonio Conte, moment în care camerele TV şi-au îndreptat atenţia către italian. Acesta a fost surprins zâmbind ironic către argentinian.
În tot acest timp, Cristi Chivu a stat departe de acest conflict, preferând să rămână în spaţiul său tehnic. Tot într-un meci contra lui Napoli, la finalul sezonului trecut, când era la Parma, Chivu a fost eliminat alături de Antonio Conte. Antrenorul lui Napoli era extrem de nervos, iar Chivu a încercat atunci să calmeze spiritele. Chiar şi în aceste condiţii, românul a fost eliminat şi el.
