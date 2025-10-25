Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-au încins spiritele în Napoli - Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | S-au încins spiritele în Napoli – Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict

S-au încins spiritele în Napoli – Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict

Publicat: 25 octombrie 2025, 20:47

Comentarii
S-au încins spiritele în Napoli – Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict

Conflictul dintre Lautaro Martinez şi Antonio Conte / Captură Prima Sport

Meciul dintre Napoli şi Inter s-a încins în repriza secundă, după ce echipa lui Cristi Chivu a redus din diferenţă. Chiar în zona băncilor de rezervă, un conflict a avut loc între Antonio Conte şi doi jucători ai oaspeţilor, Denzel Dumfries şi căpitanul Lautaro Martinez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 61, chiar în dreptul băncii de rezerve a napoletanilor, s-a creat un meleu, după protestele lui Antonio Conte. Mai întâi a răspuns Dumfries, după care a venit rândul lui Martinez să fie extrem de nervos.

Conflict între Antonio Conte şi Lautaro Martinez în Napoli – Inter

Antonio Conte i-a reproşat o intrare dură lui Denzel Dumfries, exact în momentul în care mingea a ieşit în afara terenului. Olandezul s-a dus spre antrenorul italian, gesticulând.

Imediat, în zona băncii de rezervă a celor de la Napoli şi-au făcut apariţia mai mulţi jucători de la cele două echipe, dar cel mai vehement a fost Lautaro Martinez. Argentinianul a venit alergând către Antonio Conte şi i-a reproşat ceva antrenorului campioanei Italiei.

Căpitanul lui Inter a fost îndepărtat rapid din acea zonă, dar a fost calmat cu greu, fiind extrem de nervos. El a continuat să facă gesturi către Antonio Conte, moment în care camerele TV şi-au îndreptat atenţia către italian. Acesta a fost surprins zâmbind ironic către argentinian.

Reclamă
Reclamă

Lautaro Martinez

În tot acest timp, Cristi Chivu a stat departe de acest conflict, preferând să rămână în spaţiul său tehnic. Tot într-un meci contra lui Napoli, la finalul sezonului trecut, când era la Parma, Chivu a fost eliminat alături de Antonio Conte. Antrenorul lui Napoli era extrem de nervos, iar Chivu a încercat atunci să calmeze spiritele. Chiar şi în aceste condiţii, românul a fost eliminat şi el.

Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de leiAfacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Observator
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
21:30
VIDEOCalificările Marelui Premiu al Mexicului LIVE VIDEO (23:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid în FP3
21:26
LIVE TEXTCFR Cluj – Farul 0-2. Echipa din Gruia, la primul meci după demiterea lui Mandorlini. Constănțenii defilează
21:22
VideoJurnal Antena Sport | Judo pentru toţi copiii
21:19
VideoJurnal Antena Sport | Ilie Năstase face galerie la hochei
21:16
VideoJurnal Antena Sport | De ziua ei, Armata s-a lăudat cu cele mai preţioase trofee din fotbalul românesc
21:13
VideoJurnal Antena Sport | Nu e linişte la FCSB
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 3 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 4 Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! 5 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League 6 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene