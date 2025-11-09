"Are calitățile să devină un antrenor de top". Cristi Chivu, remarcat de Maurizio Sarri înainte de Inter - Lazio - Antena Sport

Închide meniul
“Are calitățile să devină un antrenor de top”. Cristi Chivu, remarcat de Maurizio Sarri înainte de Inter – Lazio

Andrei Nicolae Publicat: 9 noiembrie 2025, 9:22

Cristi Chivu, pe banca lui Inter Milano / Profimedia

Maurizio Sarri, antrenorul celor de la Lazio, l-a lăudat pe Cristi Chivu înainte de meciul direct dintre capitolini și Inter Milano. Tehnicianul în vârstă de 66 de ani este de părere că omologul său are calitățile să devină un manager remarcabil în fotbalul european, deși a menționat ulterior că mai are nevoie de timp pentru a confirma.

Inter și Lazio se duelează astăzi de la ora 21:45 pe Giuseppe Meazza în derby-ul etapei cu numărul 11 din Serie A, iar înainte de meci Maurizio Sarri și-a analizat omologul. Experimentatul tehnician vede în Chivu calitățile necesare unu antrenor bun fără să dea însă un verdict pe termen lung.

Chivu, lăudat de Sarri înainte de Inter – Lazio

Sarri a dezvăluit că din punctul său de vedere, momentul în care antrenorul român a ieșit în evidență din punct de vedere tactic s-a petrecut înainte să vină pe Meazza, și anume când a salvat-o pe Parma de la retrogradare. În cele 13 meciuri în care i-a pregătit pe “cruciați”, românul a adunat victorii cu Juventus, Atalanta și Bologna și a smuls egaluri din duelurile cu Napoli, Lazio, Fiorentina și Inter.

Este un antrenor aflat la început de drum. Sigur că e dificil să-l evaluezi după câteva luni, dar vă pot spune că are calitățile necesare pentru a deveni un antrenor de top în Europa.

Ceea ce realizează acum la Inter nu mă surprinde așa de tare, are nevoie de timp pentru a confirma. Să vedem ce va face pe termen lung.

Mai degrabă performanța de la Parma este cea care i-au scos în evidență abilitățile tactice până acum. Acolo a avut un impact uriaș și chiar m-a impresionat“, a spus Sarri înainte de meci, potrivit fcinternews.it.

Meciul dintre Inter Milano și Lazio va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

