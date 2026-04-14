“Așa a câștigat Inter”. Cristi Chivu n-a fost iertat de italieni deși s-a apropiat și mai mult de titlu

Inter are o mână pe titlul din Serie A după cea mai recentă etapă din Italia, la capătul căreia “nerazzurrii” s-au distanțat la nouă puncte de locul secund cu șase etape înainte de final. Cu toate acestea, un cotidian din “cizmă” a ținut să expună o slăbiciune a echipei lui Cristi Chivu, în ciuda faptului că este extrem de aproape de Scudetto-ul cu numărul 21.

Etapa cu numărul 32 din Serie A a fost una perfectă pentru Interul lui Chivu. Prima dată, AC Milan, ocupanta locului 3, a fost învinsă categoric de Udinese, scor 0-3. La o zi distanță, Napoli, echipa de pe 2, a scos doar un egal cu Parma, iar în final, “nerazzurrii” au câștigat contra lui Como la capătul unui meci nebun, scor 4-3.

Italienii nu-l iartă pe Chivu pentru eșecurile din meciurile mari

Odată cu rezultatele menționate anterior, Inter s-a distanțat la nouă puncte în fruntea Serie A de Napoli și la alte 12 de rivala sa din oraș. Cu șase etape înainte de final, pare că doar o tragedie ar putea să o facă pe trupa lui Chivu să piardă Scudetto-ul.

În ciuda acestei situații favorabile formației românului, jurnaliștii de la Corriere dello Sport au “taxat-o” pe Inter pe prima pagină a ziarului apărut marți, 14 aprilie. “Așa a câștigat Inter“, a fost titlul stabilit de presă, care a mai scris “75 de puncte fără să îi bată pe Conte și Allegri“.

Astfel, deși Chivu se apropie de primul său titlu de campion la primul sezon complet în Serie A, o pată privind gestionarea meciurilor mari rămâne asupra echipei sale. În duelurile cu AC Milan și Napoli, “nerazzurii” nu au adunat decât un singur punct, în remiza din retur cu formația de lângă Vezuviu.