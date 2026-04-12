Como – Inter LIVE SCORE (21:45). Duel dificil pentru Cristi Chivu contra revelației din Serie A

Daniel Işvanca Publicat: 12 aprilie 2026, 17:38

Cristian Chivu / Profimedia

Cristi Chivu are șansa de a se apropia tot mai mult de câștigarea titlului cu Inter. Gruparea pregătită de tehnicianul român are meci greu pe terenul celor de la Como, iar jocul este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Formația antrenată de Cesc Fabregas luptă cu șanse reale pentru clasarea pe un loc de UEFA Champions League la finalul acestui sezon, o performanță cu adevărat remarcabilă în istoria clubului.

Fără Lautaro Martinez, din nou indisponibil, Cristi Chivu are un test dificil alături de Inter, jucând în deplasare pe terenul celor de la Como, revelația actualei ediții de Serie A.

Cele două vor lupta curând și pentru calificarea în finala Cupei Italiei, după ce partida tur s-a încheiat cu scorul de 0-0. Inter poate profita de pasul greșit făcut de AC Milan, care a fost învinsă clar acasă de Udinese, dar și de Napoli, care a scos doar o remiză la Parma.

Echipele probabile la Como – Inter

  • Como: Butez – Smolcic, Carlos, Kempf, Valle – Perrone, Da Cunha – Vojvoda, Paz, Baturina – Douvikas. Antrenor: Cesc Fabregas
  • Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu.
