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Cadoul primit de Cristi Chivu de la Inter după ce a semnat contractul: „E numărul 1 din Europa!”

Sebastian Ujica Publicat: 19 iunie 2026, 4:55

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Cadoul primit de Cristi Chivu de la Inter după ce a semnat contractul: E numărul 1 din Europa!”

Cristi Chivu / Getty Images

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Ziua de joi a fost una plină pentru campioana Italiei, Inter Milano. A anunțat oficial noul contract al lui Cristi Chivu, cel care va continua să pregătească echipa până cel puțin în 2028.

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Pe lângă asta, Inter pregătește al doilea cel mai mare transfer din istoria clubului: Marco Palestra.

Palestra, tot mai aproape de Inter

O nouă întâlnire între oficialii lui Inter și ai Atalantei a avut loc joi, iar evoluția discuțiilor este una pozitivă, scriu cei de la FC Inter 1908. Diferența între cerere și ofertă este tot mai mică, asta după ce Atalanta a insistat inițial că vrea 50 de milioane de euro garantat, plus alte bonusuri, iar Inter oferea 45 de milioane, dintre care 5 milioane sub forma unor bonusuri.

Palestra a transmis clar clubului că își dorește să meargă la Interul lui Chivu, în ciuda interesului a doi coloși din Premier League, Manchester City și Chelsea.

Fundașul cu cele mai multe driblinguri

Un alt lucru care arată de ce Inter este gata să plătească o sumă atât de mare pentru Palestra a fost dezvăluit de specialiștii în statistică de la Opta. În sezonul precedent în care a evoluat pentru Cagliari, Palestra a fost cel mai bun fundaș din top 5 campionate Europa în ceea ce privește numărul de driblinguri reușite, 70! De asemenea, Palestra a fost fundașul faultat de cele mai multe ori în Serie A, 108, cu 26 mai multe faulturi decât următorul din top.

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