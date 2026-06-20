Ce bombă! Ronaldinho revine în fotbalul profesionist la 46 de ani şi va fi antrenat de un campion al României

Ronaldinho, la un meci al Braziliei - Getty Images

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La unsprezece ani după ce s-a retras din fotbalul profesionist, marele fotbalist brazilian Ronaldinho ar fi pe cale să revină în fotbal, la 46 de ani. Brazilianul va fi anunţat ca jucător la Ravenna (Serie C) marţi, la Miami.

“Culori noi, acelaşi zâmbet. Abia aştept să mă întorc pe teren şi să scriu un nou capitol din povestea mea alături de Ignazio (Cipriani, proprietarul clubului) şi întreaga familie Cipriani.

Ronaldinho se va antrena sub comanda lui Andrea Mandorlini , la Ravenna

Fotbalul a fost întotdeauna o sursă de bucurie pentru mine şi vreau să aduc aceeaşi pasiune la Ravenna”, a declarat Ronaldinho pentru Gazzetta dello Sport.

Ravenna FC a ratat la limită promovarea în sezonul trecut, pierzând în playoff. Începând cu februarie 2026, echipa e antrenată de Andrea Mandorlini, campion cu CFR Cluj, în 2010.