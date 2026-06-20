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Ce bombă! Ronaldinho revine în fotbalul profesionist la 46 de ani şi va fi antrenat de un campion al României

Antena Sport Publicat: 20 iunie 2026, 14:02

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Ce bombă! Ronaldinho revine în fotbalul profesionist la 46 de ani şi va fi antrenat de un campion al României

Ronaldinho, la un meci al Braziliei - Getty Images

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La unsprezece ani după ce s-a retras din fotbalul profesionist, marele fotbalist brazilian Ronaldinho ar fi pe cale revină în fotbal, la 46 de ani. Brazilianul va fi anunţat ca jucător la Ravenna (Serie C) marţi, la Miami.

Culori noi, acelaşi zâmbet. Abia aştept întorc pe teren şi scriu un nou capitol din povestea mea alături de Ignazio (Cipriani, proprietarul clubului) şi întreaga familie Cipriani.

Ronaldinho se va antrena sub comanda lui Andrea Mandorlini, la Ravenna

Fotbalul a fost întotdeauna o sursă de bucurie pentru mine şi vreau aduc aceeaşi pasiune la Ravenna”, a declarat Ronaldinho pentru Gazzetta dello Sport.

Ravenna FC a ratat la limită promovarea în sezonul trecut, pierzând în playoff. Începând cu februarie 2026, echipa e antrenată de Andrea Mandorlini, campion cu CFR Cluj, în 2010.

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Înainte să preia Ravenna, Andrea Mandorlini era liber de contract de pe 21 octombrie 2025, atunci când a fost demis de CFR Cluj. Al treilea mandat al lui Mandorlini pe banca echipei din Gruia s-a încheiat după numai 9 meciuri. Italianul şi-a reziliat înţelegerea cu CFR Cluj după o înfrângere, 0-1, cu Petrolul.

Ronaldinho poate juca pentru Ravenna

Ronaldinho are 46 de ani şi este o legendă a fotbalului mondial, după ce a jucat la echipe precum PSG, FC Barcelona, AC Milan sau Fluminense.

Există posibilitatea ca Ronaldinho doar se antreneze cu lotul şi investească la club. Atunci când a fost întrebat dacă starul va fi şi pe teren pentru Ravenna sau doar o lovitură de imagine, vicepreşedintele Ariedo Braida a răspuns:Vom vedea dacă va juca. Dar nu este exclus evolueze“.

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