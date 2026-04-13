Cristi Chivu nu vrea să audă de titlu, după 4-3 cu Como: „Nu e gata nici calificarea în Champions League”

Cristi Chivu a profitat din plin de pasul greșit făcut de AC Milan și Napoli și s-a distanțat la 9 puncte în fruntea Serie A. Gruparea antrenată de român a făcut un meci senzațional pe terenul celor de la Como, după ce a fost condusă cu 2-0.
După fluierul final, tehnicianul celor de la Inter nici nu vrea să audă de titlu, în condițiile în care mai sunt suficiente puncte puse în joc pentru campionat.
Cristi Chivu: „Este o victorie de mare maturitate”
Interul lui Cristi Chivu a reușit o revenire de senzație duminică seară pe terenul celor de la Como, revelația acestei ediții de Serie A. Echipa românului a revenit de la 2-0 și s-a impus la finalul celor 90 de minute cu scorul de 4-3.
Imediat după meci, tehnicianul român a tras concluziile și a transmis că victoria arată o maturitate excelentă a echipei, însă a evitat să vorbească despre titlu.
„Nu a fost ușor, știam asta. Am întâlnit o echipă care luptă pentru un obiectiv important și a demonstrat acest lucru în prima repriză. Am fost conduși cu 2-0, dar am marcat un gol important care ne-a dat încredere, iar în repriza a doua ne-am schimbat atitudinea. Am arătat caracter și, chiar dacă nu a fost simplu, am reușit până la urmă. În această dimineață am făcut un antrenament axat doar pe fazele fixe, știind că pot fi ocazii importante de valorificat. Avem executanți foarte buni, iar este esențial să lucrăm la aceste detalii.
Este o victorie de mare maturitate. Cu 7 etape înainte de final, trebuia să ne ridicăm nivelul ambițiilor și să intrăm pe teren știind că putem mări diferența față de locul doi. În prima repriză am fost puțin surprinși de intensitatea lor, dar apoi am reacționat ca o echipă matură, care vrea să fie competitivă până la capăt.
Scudetto? Matematica spune că nu e gata nici calificarea în Champions League, în schimb ne apropiem de obiectiv. Ne-a lipsit, fără a diminua cu nimic munca depusă de Luis Henrique în aceste luni. Cu el avem mai multă profunzime și o armă în plus la fazele fixe. Denzel ajunge mereu să închidă la bara a doua și astăzi a demonstrat-o”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Tuttomercatoweb.
