Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus "da" Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Cristi Chivu a propus un transfer surpriză la Inter, iar mutarea are şanse foarte mari să se materializeze. Ivan Perisic este jucătorul care i-a spus “da” lui Inter, pentru o revenire spectaculoasă pe Meazza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar Gazzetta dello Sport a făcut anunţul, dar italienii susţin că transferul se va face în funcţie de ultima etapă a Ligii Campionilor. Practic, olandezii vor să-l ţină pe mijlocaşul care va împlini curând 37 de ani, în cazul în care echipa va prinde play-off-ul pentru optimi.

Ivan Perisic şi-a dat acordul pentru revenirea la Inter

Pentru a fi sigură de asta, PSV, aflată pe 22, are nevoie de o victorie în faţa gigantului Bayern Munchen, pe teren propriu. O misiune care la prima vedere e imposibilă, dar batavii pot profita de faptul că echipa lui Kompany e deja calificată în optimi.

Pe de altă parte, în Olanda lucrurile par clarificate în lupta pentru titlu. PSV e prima şi are un avans de 16 puncte faţă de Feyenoord, după primele 19 etape disputate.

Ivan Perisic, 254 de meciuri şi 55 de goluri pentru Inter

Coleg cu Dennis Man la PSV Eindhoven, Perisic se află într-o formă de zile mari de când a venit în Eredivisie în 2024. În 60 de meciuri adunate pentru trupa lui Peter Bosz, croatul a adunat 21 de goluri și 21 de pase decisive.