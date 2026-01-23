Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus "da" Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus “da” Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport

Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus “da” Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport

Dan Roșu Publicat: 23 ianuarie 2026, 8:51

Comentarii
Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus da Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Cristi Chivu a propus un transfer surpriză la Inter, iar mutarea are şanse foarte mari să se materializeze. Ivan Perisic este jucătorul care i-a spus “da” lui Inter, pentru o revenire spectaculoasă pe Meazza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar Gazzetta dello Sport a făcut anunţul, dar italienii susţin că transferul se va face în funcţie de ultima etapă a Ligii Campionilor. Practic, olandezii vor să-l ţină pe mijlocaşul care va împlini curând 37 de ani, în cazul în care echipa va prinde play-off-ul pentru optimi.

Ivan Perisic şi-a dat acordul pentru revenirea la Inter

Pentru a fi sigură de asta, PSV, aflată pe 22, are nevoie de o victorie în faţa gigantului Bayern Munchen, pe teren propriu. O misiune care la prima vedere e imposibilă, dar batavii pot profita de faptul că echipa lui Kompany e deja calificată în optimi.

Pe de altă parte, în Olanda lucrurile par clarificate în lupta pentru titlu. PSV e prima şi are un avans de 16 puncte faţă de Feyenoord, după primele 19 etape disputate.

Ivan Perisic, 254 de meciuri şi 55 de goluri pentru Inter

Coleg cu Dennis Man la PSV Eindhoven, Perisic se află într-o formă de zile mari de când a venit în Eredivisie în 2024. În 60 de meciuri adunate pentru trupa lui Peter Bosz, croatul a adunat 21 de goluri și 21 de pase decisive.

Reclamă
Reclamă

Perisic a mai evoluat pentru Inter între 2015 și 2019, după care între 2020 și 2022. În sezonul 2019/20, jucătorul a fost împrumutat la Bayern Munchen, unde a contribuit la “tripla istorică” a echipei lui Hansi Flick.

Inter e echipa pentru care Perisic a adunat cele mai multe meciuri din cariera sa, 254, perioadă în care a marcat 55 de goluri și a oferit 50 de pase decisive.

Povestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasamentPovestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Observator
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
Fanatik.ro
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
10:33
Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt
10:21
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open
9:55
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League
9:33
„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
9:24
Alegeri la Barcelona: cu cine va lupta Joan Laporta
9:14
Au trecut aproape 1.000 de zile! Record impresionant stabilit de Aryna Sabalenka
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 4 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 5 Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali 6 Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia