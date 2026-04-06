Chivu a bătut Roma cu 5-2, dar a început conferinţa cu un mesaj pentru Mircea Lucescu: “Să ne rugăm!”

Cristi Chivu şi Inter au spulberat Roma cu 5-2 şi au făcut încă un pas uriaş spre titlul din Serie A. La conferinţa de presă susţinută după meci, antrenorul român a ţinut să înceapă cu un mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu.
Antrenorul de 80 de ani este în comă la Spitalul Universitar şi trece printr-o cumpănă, aşa că toţi marii campioni sunt alături de el. “Ne rugăm cu toţii să fie bine”, a fost mesajul lui Chivu.
Cristi Chivu, mesaj pentru Mircea Lucescu
“Ne rugăm cu toţii să fie bine, să îşi revină. Din punct de vedere uman e o persoană extraordinară, aşa cum ştim cu toţii. Toate gândurile bune pentru el, pentru familia lui.
În aceste momente, deloc uşoare, trebuie să ne rugăm”, a spus Chivu, la începutul conferinţei de presă susţinută după Inter – Roma 5-2.
Răzvan Lucescu a mers noaptea la spital pentru a-l vedea pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a mers noaptea, imediat după ce a ajuns în ţară, la Spitalul Universitar pentru a-l vedea pe Mircea Lucescu, internat în stare critică.
Însoţit de mama sa Neli Lucescu şi de fiul său Matei, Răzvan Lucescu a intrat în spital cu puţin înainte de miezul nopţii. Cei trei au părăsit unitatea după câteva minute.
“E o situaţie grea. Vă rog mult, încercaţi să respectaţi acest moment. Sunt cei de la spital, care ştiu cel mai bine să vă explice. Dau comunicate atunci când este nevoie şi când simt că e momentul. Înţelegeţi asta. Nu e simplu deloc”, a spus Răzvan Lucescu.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că Mircea Lucescu este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.
- Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a surclasat-o pe AS Roma în derby: “Nu era de la sine înțeles”
- Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
- Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
- “E meciul anului!”. Cristi Chivu, avertizat de un campion mondial înainte de derby-ul Inter – AS Roma
- Chivu face tackling la Barcelona. Cum vrea să-l țină pe Bastoni la Inter: „Știe să ia deciziile corecte”