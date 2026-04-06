Chivu a bătut Roma cu 5-2, dar a început conferinţa cu un mesaj pentru Mircea Lucescu: “Să ne rugăm!”

Cristi Chivu şi Inter au spulberat Roma cu 5-2 şi au făcut încă un pas uriaş spre titlul din Serie A. La conferinţa de presă susţinută după meci, antrenorul român a ţinut să înceapă cu un mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu.

Antrenorul de 80 de ani este în comă la Spitalul Universitar şi trece printr-o cumpănă, aşa că toţi marii campioni sunt alături de el. “Ne rugăm cu toţii să fie bine”, a fost mesajul lui Chivu.

Cristi Chivu, mesaj pentru Mircea Lucescu

“Ne rugăm cu toţii să fie bine, să îşi revină. Din punct de vedere uman e o persoană extraordinară, aşa cum ştim cu toţii. Toate gândurile bune pentru el, pentru familia lui.

În aceste momente, deloc uşoare, trebuie să ne rugăm”, a spus Chivu, la începutul conferinţei de presă susţinută după Inter – Roma 5-2.

Răzvan Lucescu a mers noaptea la spital pentru a-l vedea pe Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a mers noaptea, imediat după ce a ajuns în ţară, la Spitalul Universitar pentru a-l vedea pe Mircea Lucescu, internat în stare critică.