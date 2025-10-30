Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: "Nu are sens" - Antena Sport

Genoa, echipa patronată Dan Şucu, continuă seria negativă. Formaţia pregătită de Patrick Vieira este ultima în Serie A, cu doar 3 puncte. Miercuri seară, Genoa a pierdut meciul de pe teren propriu cu Cremonese, scor 0-2.

Fanii şi-au pierdut răbdarea în urma acestui rezultat şi i-au cerut demisia antrenorului francez. Campionul mondial din 1998 s-a bucurat până acum de susţinerea lui Dan Şucu.

Fanii i-au cerut demisia lui Patrick Vieira, după Genoa – Cremonese 0-2: “Voi analiza situaţia cu atenţie”

A fost haos la meciul dintre Genoa şi Cremonese. Pe final de partidă, fanii gazdelor au întrerupt partida, aruncând cu torţe şi fumigene, în semn de protest faţă de evoluţiile catastrofale ale echipei din acest început de sezon.

Fără goluri marcate pe teren propriu în acest sezon şi cu doar 3 puncte, obţinute din rezultate de egalitate, Genoa este pe ultimul loc după primele 9 etape.

După ce fanii i-au cerut demisia lui Patrick Vieira, francezul a fost întrebat la conferinţa de presă dacă cei din conducerea clubului mai au încredere în acesta. În vară, el şi-a prelungit contractul până în 2027: