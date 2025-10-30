Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: "Nu are sens" - Antena Sport

Închide meniul
Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens”

Publicat: 30 octombrie 2025, 11:26

Dan Şucu & torţele aruncate de fanii lui Genoa / Colaj Profimedia

Genoa, echipa patronată Dan Şucu, continuă seria negativă. Formaţia pregătită de Patrick Vieira este ultima în Serie A, cu doar 3 puncte. Miercuri seară, Genoa a pierdut meciul de pe teren propriu cu Cremonese, scor 0-2.

Fanii şi-au pierdut răbdarea în urma acestui rezultat şi i-au cerut demisia antrenorului francez. Campionul mondial din 1998 s-a bucurat până acum de susţinerea lui Dan Şucu.

Fanii i-au cerut demisia lui Patrick Vieira, după Genoa – Cremonese 0-2: “Voi analiza situaţia cu atenţie”

A fost haos la meciul dintre Genoa şi Cremonese. Pe final de partidă, fanii gazdelor au întrerupt partida, aruncând cu torţe şi fumigene, în semn de protest faţă de evoluţiile catastrofale ale echipei din acest început de sezon.

Fără goluri marcate pe teren propriu în acest sezon şi cu doar 3 puncte, obţinute din rezultate de egalitate, Genoa este pe ultimul loc după primele 9 etape.

După ce fanii i-au cerut demisia lui Patrick Vieira, francezul a fost întrebat la conferinţa de presă dacă cei din conducerea clubului mai au încredere în acesta. În vară, el şi-a prelungit contractul până în 2027:

“Dacă Genoa mai are încredere în mine? Această întrebare nu are sens pentru mine după meci. Preocuparea mea este să încerc să câștig. Este o zi dificilă pentru noi toți, de aceea trebuie să acceptăm și criticile.

Să răspund acum, imediat, nu face parte din personalitatea mea. Voi analiza situația cu atenție și voi vedea.

Mai sunt câteva meciuri până în ianuarie. Trebuie să gestionăm această perioadă dificilă, trebuie să fim uniți și să acceptăm criticile. Trebuie să analizăm cu atenție meciul și să ne concentrăm pe următorul”, a declarat Patrick Vieira, la conferinţa de presă.

Se pare însă că Patrick Vieira se bucură în continuare de susţinerea lui Dan Şucu. Marco Ottolini, directorul sportiv al clubului, a vrut să facă clar acest lucru:

“Nu există nicio îndoială, președintele Șucu a vorbit foarte clar în privința încrederii în Patrick Vieira. Nu mai este nimic de adăugat”, a spus şi Marco Ottolini, directorul sportiv al celor de la Genoa, citat de gsp.ro.

Pentru Genoa urmează acum deplasarea de la Sassuolo, după care va primi înainte de pauza internaţională vizita vecinei de clasament, penultima echipă din Italia, Fiorentina.

