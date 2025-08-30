Cristi Chivu a dezvăluit după ce se ghidează pe banca lui Inter: "Este primul principiu și așa va fi mereu" - Antena Sport

Cristi Chivu a avut parte de un start perfect de sezon în Serie A pe banca lui Inter, după ce a învins-o pe Torino cu 5-0 în etapa inaugurală. Pentru tehnicianul român urmează un meci cu Udinese care va avea loc duminică, iar cu o zi înainte a participat la o conferință de presă premergătoare partidei de pe Giuseppe Meazza.

Chivu le-a vorbit jurnaliștilor despre modul în care va aborda partida și a spus care este principalul prinicipiu după care se ghidează în vestiarul “nerazzurrilor”.

Cristi Chivu: “Fiecare trebuie să-și merite locul”

Inter Milano a debutat cu dreptul în noul sezon cu Serie A, în meciul care a reprezentat și startul lui Cristi Chivu în campionatul italian. Formația din nordul Italiei a evoluat foarte bine în partida cu Torino, câștigată cu 5-0.

Pentru “nerazzurri” urmează un duel pe același Giuseppe Meazza, iar Chivu a fost nevoit să participe la conferința de presă în fața jurnaliștilor. Tehnicianul de 44 de ani a vorbit pe scurt despre pregătirea pentru duelul cu Udinsese și a mărturisit că el încearcă să mulțumească pe toată lumea din dorința de a menține echipa motivată.

În acest sens, românul a ajuns să vorbească despre principiul după care se ghidează în vestiar, și anume meritocrația.