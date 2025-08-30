Cristi Chivu a dezvăluit după ce se ghidează pe banca lui Inter: "Este primul principiu și așa va fi mereu" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu a dezvăluit după ce se ghidează pe banca lui Inter: “Este primul principiu și așa va fi mereu”

Andrei Nicolae Publicat: 30 august 2025, 17:11

Cristi Chivu, pe banca lui Inter Milano / Profimedia

Cristi Chivu a avut parte de un start perfect de sezon în Serie A pe banca lui Inter, după ce a învins-o pe Torino cu 5-0 în etapa inaugurală. Pentru tehnicianul român urmează un meci cu Udinese care va avea loc duminică, iar cu o zi înainte a participat la o conferință de presă premergătoare partidei de pe Giuseppe Meazza.

Chivu le-a vorbit jurnaliștilor despre modul în care va aborda partida și a spus care este principalul prinicipiu după care se ghidează în vestiarul “nerazzurrilor”.

Cristi Chivu: “Fiecare trebuie să-și merite locul”

Inter Milano a debutat cu dreptul în noul sezon cu Serie A, în meciul care a reprezentat și startul lui Cristi Chivu în campionatul italian. Formația din nordul Italiei a evoluat foarte bine în partida cu Torino, câștigată cu 5-0.

Pentru “nerazzurri” urmează un duel pe același Giuseppe Meazza, iar Chivu a fost nevoit să participe la conferința de presă în fața jurnaliștilor. Tehnicianul de 44 de ani a vorbit pe scurt despre pregătirea pentru duelul cu Udinsese și a mărturisit că el încearcă să mulțumească pe toată lumea din dorința de a menține echipa motivată.

În acest sens, românul a ajuns să vorbească despre principiul după care se ghidează în vestiar, și anume meritocrația.

Trebuie să păstrăm atitudinea și mentalitatea, apoi trebuie să îmbunătățim și multe alte lucruri. Vor fi multe meciuri și vom avea, de asemenea, oportunitatea de a explora diferite combinații cu trei atacanți.

Jucăm la fiecare trei zile și pentru a menține echipa motivată, trebuie să mulțumesc pe toată lumea. Cu toate acestea, meritocrația contează, iar nivelul trebuie să fie întotdeauna ridicat.

Meritocrația este primul meu principiu și așa va fi mereu. Jucătorii trebuie să se pregătească întotdeauna la maximum, iar noi lucrăm întotdeauna pentru bunăstarea echipei. Fiecare trebuie să-și merite locul.

Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapteMai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Nu mă pot gândi prea departe. Este un meci important împotriva lui Udinese și nu vreau să privesc prea departe. Prefer să mă concentrez doar pe Udinese și să nu privesc prea departe în viitor. Prea multă planificare poate fi uneori dăunătoare, chiar și mental“, a dezvăluit antrenorul român, potrivit tuttomercatoweb.com.

Cum a reacționat Cristi Chivu după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League

Cu Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty și Union SG se va duela echipa lui Cristi Chivu, în Champions League.

Cristi Chivu a vorbit despre echipele pe care le va întâlni Inter și a spus că se așteaptă la dueluri competitive, pe stadioane cu o atmosferă incredibilă.

Antrenorul lui Inter a mai transmis că își va pregăti echipa, pentru a „onora” competiția.

„Champions League e o competiție importantă, prestigioasă, în care Inter vrea să fie din nou protagonistă.

Vom întâlni echipe de cel mai înalt nivel, toate foarte competitive, pe stadioane în care atmosfera va fi incredibilă. Sunt sigur că vom fi pregătiți să onorăm această competiție în cel mai bun mod posibil”, a spus Cristi Chivu, citat de site-ul oficial al lui Inter.

