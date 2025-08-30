Cristi Chivu a dezvăluit după ce se ghidează pe banca lui Inter: "Este primul principiu și așa va fi mereu" - Antena Sport

Cristi Chivu a avut parte de un start perfect de sezon în Serie A pe banca lui Inter, după ce a învins-o pe Torino cu 5-0 în etapa inaugurală. Pentru tehnicianul român urmează un meci cu Udinese care va avea loc duminică, iar cu o zi înainte a participat la o conferință de presă premergătoare partidei de pe Giuseppe Meazza.
Chivu le-a vorbit jurnaliștilor despre modul în care va aborda partida și a spus care este principalul prinicipiu după care se ghidează în vestiarul “nerazzurrilor”.
Cristi Chivu: “Fiecare trebuie să-și merite locul”
Inter Milano a debutat cu dreptul în noul sezon cu Serie A, în meciul care a reprezentat și startul lui Cristi Chivu în campionatul italian. Formația din nordul Italiei a evoluat foarte bine în partida cu Torino, câștigată cu 5-0.
Pentru “nerazzurri” urmează un duel pe același Giuseppe Meazza, iar Chivu a fost nevoit să participe la conferința de presă în fața jurnaliștilor. Tehnicianul de 44 de ani a vorbit pe scurt despre pregătirea pentru duelul cu Udinsese și a mărturisit că el încearcă să mulțumească pe toată lumea din dorința de a menține echipa motivată.
În acest sens, românul a ajuns să vorbească despre principiul după care se ghidează în vestiar, și anume meritocrația.
“Trebuie să păstrăm atitudinea și mentalitatea, apoi trebuie să îmbunătățim și multe alte lucruri. Vor fi multe meciuri și vom avea, de asemenea, oportunitatea de a explora diferite combinații cu trei atacanți.
Jucăm la fiecare trei zile și pentru a menține echipa motivată, trebuie să mulțumesc pe toată lumea. Cu toate acestea, meritocrația contează, iar nivelul trebuie să fie întotdeauna ridicat.
Meritocrația este primul meu principiu și așa va fi mereu. Jucătorii trebuie să se pregătească întotdeauna la maximum, iar noi lucrăm întotdeauna pentru bunăstarea echipei. Fiecare trebuie să-și merite locul.