Cristi Chivu i-a surprins pe jurnaliști. Antrenorul nici n-a vrut să audă de starul dorit de Inter - Antena Sport

Cristi Chivu i-a surprins pe jurnaliști. Antrenorul nici n-a vrut să audă de starul dorit de Inter

Andrei Nicolae Publicat: 3 ianuarie 2026, 18:32

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Cristi Chivu a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei dintre Inter și Bologna din campionat, iar antrenorul român nu a scăpat fără să fie întrebat de posibilitatea ca Joao Cancelo să ajungă la echipa sa. Tehnicianul de la Milano a surprins și a preferat să nu abordeze deloc subiectul, concentrându-se pe propriul grup.

Inter Milano dorește să îl aducă în această perioadă de mercato pe Joao Cancelo, fundașul dreapta care nu mai vrea să continue în Arabia Saudită la Al-Hilal, trupa lui Simone Inzaghi. Jurnaliștii italieni au analizat în detaliu această posibilă mutare, iar portughezul care a jucat în trecut un an pe Giuseppe Meazza ar prioritiza să se întoarcă mai degrabă la Barcelona, o altă formație pe la care a trecut.

Chivu, 0 interes pentru subiectul “Joao Cancelo”

Dorit insistent de conducerea lui Inter, despre care s-a scis că ar fi dispusă inclusiv să îl dea pe Acerbi sau pe De Vrij la schimb pentru a o convinge pe Al-Hilal să îl cedeze, Cancelo nu este o prioritate în subiectele lui Cristi Chivu. Antrenorul român, prezent la conferința de presă dinainte de Inter – Bologna, a fost întrebat ce părere are despre Cancelo.

Spre deosebire de alți antrenori, care probabil ar fi lăudat jucătorul care e curtat de echipa sa, Chivu a preferat să se concentreze pe jucătorii pe care îi are el în vestiar și care pot juca în banda dreaptă a defensivei. Românul a ținut să evidențieze că apreciază enorm de mult ce se întâmplă în vestiarul său.

Cancelo? Eu vorbesc despre Luis Henrique, Diouf, Dumfries, Darmian: prefer să mă concentrez pe ei și pe realitatea situației. Ador acest grup și acești jucători“, a spus Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Chivu, susținere pentru jucătorul asociat cu o plecare de pe Meazza

Tehnicianul de 45 de ani a discutat și despre situația lui Stefan de Vrij, cel despre care s-a scris că ar putea fi trimis la schimb la Al-Hilal. Chivu a declarat că deși olandezul nu a mai primit minute în ultima perioadă, el în continuare are încredere în el:

Nu sunt îngrijorat de nimic. Trebuie să ținem minte cine e Stefan și ce exemplu setează. Va mai avea șansa să joace“, a spus românul.

Duelul dintre Inter și Bologna va avea loc duminică de la ora 21:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

