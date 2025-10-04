Cristi Chivu, după Inter - Cremonese 4-1: "O să mă bucur de această victorie! Nu am avut timp până acum" - Antena Sport

Cristi Chivu şi-a felicitat jucătorii după ce Inter a învins-o pe Cremonese cu 4-1, în etapa a şasea din Serie A. Finalista UEFA Champions League a sezonului trecut a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competiţiile.

Chivu a fost încântat de prestaţia jucătorilor săi şi este bucuros că are multe soluţii în atac, atât în ceea ce priveşte jucătorii cu experienţă, cât şi în ceea ce priveşte jucătorii tineri.

Cristi Chivu, bucuros după Inter – Cremonese: “Felicitări băieţilor! Fac o treabă grozavă”

Printre remarcaţii lui Chivu s-a numărat Barella, jucător care a marcat şi care a evoluat contra lui Cremonese pe o poziţie cu care nu e obişnuit:

“În primul rând, felicitări băieţilor. Fac cu toţii o treabă grozavă. Avem patru jucători de atac de mare calitate. Doi cu experienţă şi doi care acum se obişnuiesc cu ce înseamnă inter, dar lucrează cu toţii bine împreună.

Mereu le cer să şuteze mai mult, astăzi puteam mai mult. Când joci cu o echipă care se apără precum Cremonese, şuturile din afara careului reprzintă o soluţie. Sunt fericit că Barella a marcat şi că a făcut un meci bun, pe o poziţie care nu e a lui”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinternews.it.