Cristi Chivu, după Inter - Cremonese 4-1: "O să mă bucur de această victorie! Nu am avut timp până acum" - Antena Sport

Cristi Chivu şi-a felicitat jucătorii după ce Inter a învins-o pe Cremonese cu 4-1, în etapa a şasea din Serie A. Finalista UEFA Champions League a sezonului trecut a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competiţiile.
Chivu a fost încântat de prestaţia jucătorilor săi şi este bucuros că are multe soluţii în atac, atât în ceea ce priveşte jucătorii cu experienţă, cât şi în ceea ce priveşte jucătorii tineri.
Cristi Chivu, bucuros după Inter – Cremonese: “Felicitări băieţilor! Fac o treabă grozavă”
Printre remarcaţii lui Chivu s-a numărat Barella, jucător care a marcat şi care a evoluat contra lui Cremonese pe o poziţie cu care nu e obişnuit:
“În primul rând, felicitări băieţilor. Fac cu toţii o treabă grozavă. Avem patru jucători de atac de mare calitate. Doi cu experienţă şi doi care acum se obişnuiesc cu ce înseamnă inter, dar lucrează cu toţii bine împreună.
Mereu le cer să şuteze mai mult, astăzi puteam mai mult. Când joci cu o echipă care se apără precum Cremonese, şuturile din afara careului reprzintă o soluţie. Sunt fericit că Barella a marcat şi că a făcut un meci bun, pe o poziţie care nu e a lui”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinternews.it.
Antrenorul român a dezvăluit că se va bucura de această victorie, mai ales că vine pauza internaţională. Mai mult, Chivu nu este deranjat de această pauză şi înţelege perfect dorinţa jucătorilor de a-şi reprezenta naţionalele:
“Nu mă plâng (n.r. de pauza internaţională). Ştiu că jucătorii mei se duc cu mândrie la echipele lor naţionale. Până atunci, eu o să mă bucur de această victorie, deoarece nu am avut timp până acum”, a mai spus Chivu.
Inter a ajuns acum pe locul 4, cu 12 puncte, în timp ce Cremonese rămâne pe locul 8, cu 9 puncte. Juventus şi Atalanta, echipele de sub Inter în clasament, au însă un meci mai puţin disputat. “Bătrâna Doamnă” are 11 puncte, în timp ce echipa din Bergamo are 9 puncte.
După pauza internaţională, Cristi Chivu revine pe terenul fostei sale echipei, AS Roma. După meciul de pe Olimpico, Inter merge în Belgia, pentru meciul cu Royale Union SG, urmând să încheie seria de deplasări pe Stadio Diego Armando Maradona din Napoli.
