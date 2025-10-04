Inter - Cremonese 2-0. Lautaro și Bonny au marcat. Echipa lui Cristi Chivu caută a 5-a victorie la rând - Antena Sport

Închide meniul
Inter - Cremonese 2-0. Lautaro și Bonny au marcat. Echipa lui Cristi Chivu caută a 5-a victorie la rând

Serie A | Inter – Cremonese 2-0. Lautaro și Bonny au marcat. Echipa lui Cristi Chivu caută a 5-a victorie la rând
Inter – Cremonese 2-0. Lautaro și Bonny au marcat. Echipa lui Cristi Chivu caută a 5-a victorie la rând

Publicat: 4 octombrie 2025, 19:40

Inter – Cremonese 2-0. Lautaro și Bonny au marcat. Echipa lui Cristi Chivu caută a 5-a victorie la rând

Cristi Chivu / Profimedia

Meciul dintre Inter şi Cremonese, din etapa a şasea din Serie A, este transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro. Echipa lui Cristi Chivu traversează o perioadă foarte bună, având şansa sâmbătă seară să obţină a cincea victorie la rând în toate competiţiile.

Inter vine după un meci excelent făcut la mijlocul săptămânii în UEFA Champions League. La Milano, echipa lui Cristi Chivu a învins-o pe Slavia Praga cu 3-0.

Inter – Cremonese 2-0 LIVE SCORE

Min. 38: Inter – Cremonese 2-0. Bonny a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Federico Dimarco. 

Min. 12: Gol anulat pentru Inter. Akanji a marcat pentru echipa lui Cristi Chivu, însă reușita a fost anulată pe motiv de offside. 

Min. 6: Inter – Cremonese 1-0. Lautaro Martinez a deschis scorul din pasa lui Bonny.

Min. 1: A început partida.

Echipele de start: 

Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco – Bonny, Lautaro. 

Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Acerbi, Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios, Esposito. 

Antrenor: Cristi Chivu 

Cremonese (3-4-2-1): Silvestri – Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti – Floriani M, Grassi, Bondo, Pezzella- Vazquez, Johnsen – Sanabria. 

Rezerve: Malovec, Nava, Barbieri, Zerbin, Vardy, Sarmiento, Vandeputte, Faye, Payero, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli. 

Antrenor: Davide Nicola 

Etapa trecută din Serie A, Inter a câştigat deplasarea de pe terenul lui Cagliari fără să primească gol, scor 2-0. De altfel, după înfrângerea dramatică cu Juventus, Inter şi-a câştigat toate cele patru meciuri disputate până acum şi a primit un singur gol.

De partea cealaltă, Cremonese are o serie de cinci meciuri fără înfrângere, dintre care ultimele trei au fost rezultate de egalitate, cu Verona, Parma şi Como.

“Am găsit un echilibru. Asta mă bucură cel mai tare. Atacăm mai mult și primim mai puține goluri. Cel mai important lucru din fotbal este să nu primești goluri. Dacă putem face asta, înseamnă că suntem o echipă organizată”, a declarat Cristi Chivu, înaintea meciului.

