Inter - Cremonese 2-0. Lautaro și Bonny au marcat. Echipa lui Cristi Chivu caută a 5-a victorie la rând - Antena Sport

Meciul dintre Inter şi Cremonese, din etapa a şasea din Serie A, este transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro. Echipa lui Cristi Chivu traversează o perioadă foarte bună, având şansa sâmbătă seară să obţină a cincea victorie la rând în toate competiţiile.

Inter vine după un meci excelent făcut la mijlocul săptămânii în UEFA Champions League. La Milano, echipa lui Cristi Chivu a învins-o pe Slavia Praga cu 3-0.

Inter – Cremonese 2-0 LIVE SCORE

Min. 38: Inter – Cremonese 2-0. Bonny a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Federico Dimarco.

Min. 12: Gol anulat pentru Inter. Akanji a marcat pentru echipa lui Cristi Chivu, însă reușita a fost anulată pe motiv de offside.

Min. 6: Inter – Cremonese 1-0. Lautaro Martinez a deschis scorul din pasa lui Bonny.