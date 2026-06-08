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Cristi Chivu, elogiat de fostul său antrenor după sezonul de vis cu Inter: „Extraordinar”

Daniel Işvanca Publicat: 8 iunie 2026, 8:09

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Cristi Chivu, elogiat de fostul său antrenor după sezonul de vis cu Inter: Extraordinar”

Cristian Chivu / Profimedia

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Cristi Chivu a avut un sezon de debut de vis pe banca celor de la Inter, reușind să cucerească titlul în Serie A, dar și Cupa Italiei. Tehnicianul român pregătește deja viitoarea stagiune și speră la un parcurs cel puțin la fel de bun.

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Roberto Mancini a fost întrebat despre impactul pe care l-a avut fostul său elev odată cu instalarea pe banca Interului, iar fostul selecționer al Italiei nu s-a ferit de cuvinte.

Cristi Chivu, lăudat de Roberto Mancini

Cristi Chivu a înregistrat trei succese majore în startul carierei sale de antrenor la seniori. Tehnicianul român a reușit să o salveze de la retrogradare pe Parma, apoi a cucerit eventul cu Inter.

Roberto Mancini l-a lăudat pe fostul său elev de la AS Roma și a precizat că este un bun cunoscător al fotbalului.

„Da, îl cunosc foarte bine. L-am transferat la Inter de la AS Roma. E un tip bun, se pricepe la fotbal, e foarte politicos. S-a descurcat bine și la Parma. Dar la Inter a fost extraordinar.

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Inter are o echipă puternică, dar el a fost bun. Empatia este esențială într-o echipă”, a declarat Roberto Mancini, potrivit Tuttomercatoweb.

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