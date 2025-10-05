Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni, după ce a dus-o pe Inter la 5 victorii consecutive - Antena Sport

Cristi Chivu a fost savuros la conferinţa de presă susţinută după Inter – Cremonese 4-1, a cincea victorie consecutivă în toate competiţiile, una care i-a propulsat provizoriu pe nerazzurri la egalitate cu echipele de pe podiumul din Serie A.
Ultima întrebare la care a răspuns antrenorul de 44 de ani la conferinţa de presă a fost legată de derby-ul dintre Juventus şi Milan, ce se va desfăşura duminică, de la 21:45.
Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni
”O să mă uit la NFL. Mulțumesc”, a fost reacţia lui Cristi Chivu, care a plecat apoi din interviu.
Înainte, Chivu a vorbit şi despre meciul cu Cremonese, în care fostul său elev de la Parma, Bonny, a fost omul partidei.
“În primul rând, felicitări băieţilor. Fac cu toţii o treabă grozavă. Avem patru jucători de atac de mare calitate. Doi cu experienţă şi doi care acum se obişnuiesc cu ce înseamnă inter, dar lucrează cu toţii bine împreună.
Mereu le cer să şuteze mai mult, astăzi puteam mai mult. Când joci cu o echipă care se apără precum Cremonese, şuturile din afara careului reprzintă o soluţie. Sunt fericit că Barella a marcat şi că a făcut un meci bun, pe o poziţie care nu e a lui”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinternews.it.
Inter a ajuns acum pe locul 4, cu 12 puncte, în timp ce Cremonese rămâne pe locul 8, cu 9 puncte. Juventus şi Atalanta, echipele de sub Inter în clasament, au însă un meci mai puţin disputat. “Bătrâna Doamnă” are 11 puncte, în timp ce echipa din Bergamo are 10 puncte.
După pauza internaţională, Cristi Chivu revine pe terenul fostei sale echipei, AS Roma. După meciul de pe Olimpico, Inter merge în Belgia, pentru meciul cu Royale Union SG, urmând să încheie seria de deplasări pe Stadio Diego Armando Maradona din Napoli.
