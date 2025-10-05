Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni, după ce a dus-o pe Inter la 5 victorii consecutive - Antena Sport

Cristi Chivu a fost savuros la conferinţa de presă susţinută după Inter – Cremonese 4-1, a cincea victorie consecutivă în toate competiţiile, una care i-a propulsat provizoriu pe nerazzurri la egalitate cu echipele de pe podiumul din Serie A.

Ultima întrebare la care a răspuns antrenorul de 44 de ani la conferinţa de presă a fost legată de derby-ul dintre Juventus şi Milan, ce se va desfăşura duminică, de la 21:45.

Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni

”O să mă uit la NFL. Mulțumesc”, a fost reacţia lui Cristi Chivu, care a plecat apoi din interviu.

Înainte, Chivu a vorbit şi despre meciul cu Cremonese, în care fostul său elev de la Parma, Bonny, a fost omul partidei.

“În primul rând, felicitări băieţilor. Fac cu toţii o treabă grozavă. Avem patru jucători de atac de mare calitate. Doi cu experienţă şi doi care acum se obişnuiesc cu ce înseamnă inter, dar lucrează cu toţii bine împreună.