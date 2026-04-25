Cristi Chivu, pus pe glume înaintea duelului cu Torino: „Dacă voi mai fi la Inter anul viitor, vă spun”

Inter amână sărbătoarea de titlu după ce Napoli s-a impus categoric împotriva lui Cremonese cu scorul de 4-0.Gruparea antrenată de Cristi Chivu poate cuceri matematic titlul etapa viitoare, fără să mai fie nevoie să joace.
La conferința de presă dinaintea disputei cu Torino, programată duminică, antrenorul român a apărut extrem de relaxat în fața jurnaliștilor italieni, fiind pus pe glume.
Cristi Chivu: „Înfrângerea suferită împotriva lui Milan a atras unele critici”
Cristi Chivu este tot mai aproape de a deveni primul antrenor român care cucerește titlul în Top 5 campionate ale Europei, ba mai mult, românul poate face chiar eventul în Italia, fiind calificat și în finala Cupei.
„Avem nevoie de atitudinea potrivită pentru a câștiga meciul și pentru a încerca să dominăm și să înțelegem momentele. Suntem la fel de calmi ca întotdeauna și conștienți de munca depusă. Știm cât am muncit, dar suntem conștienți că mai avem meciuri și puncte de câștigat pentru a atinge unul dintre obiectivele noastre.
Vorbim despre un sezon întreg. Am intrat în pauză cu un avantaj bun. Înfrângerea suferită împotriva lui Milan a atras unele critici, dar apoi am avut ocazia să oferim niște prestații bune. Meciul împotriva Romei a fost important, iar apoi, la Como, știam cât de dificil va fi și am reușit să câștigăm.
(n.r. – Ce anume nu v-am întrebat niciodată?) Nu-mi vine nimic în minte, puneți întrebări atât de bune. Nu m-am gândit niciodată la asta; dacă voi mai fi aici anul viitor, vă voi putea spune mai în detaliu ce întrebări mi-aș fi dorit (n.r. – râde)”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Tuttomercatoweb.
