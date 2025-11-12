Cristi Chivu și cele trei transferuri care o pot face pe Inter campioana Italiei! Anunțul presei din „cizmă” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 12 noiembrie 2025, 17:43

Cristi Chivu și cele trei transferuri care o pot face pe Inter campioana Italiei! Anunțul presei din cizmă"

Jucători din Serie A / Colaj Antena Sport

După 11 etape, Inter se află pe primul loc în Serie A, iar suporterii speră că venirea lui Cristi Chivu va duce și la câștigarea unui nou titlu de campioană a Italiei.

După pauza internațională, tehnicianul român va avea un adevărat test în campionat, urmând să întâlnească rivala AC Mila, în cadrul etapei a 12-a.

Cei trei jucători doriți de Cristi Chivu în iarnă

Inter nu a fost foarte activă pe piața transferurilor după sosirea lui Cristi Chivu, însă românul are de gând să aducă întăriri în perioada de mercato din această iarnă.

Potrivit italienilor de la calciomercato.it, tehnicianul în vârstă de 45 de ani și-a stabilit trei ținte pentru a crește forța liderului din Serie A. Valoarea celor trei fotbaliști se ridică la 90 de milioane de euro.

Primul este Giovane, atacantul de 21 de ani al celor de la Verona, care a marcat un gol și a oferit trei pase decisive în acest sezon. Brazilianul este evaluat la 15 milioane de euro și este unul dintre favoriții lui Chivu.

Manu Kone, „bijuteria” dorită de Cristi Chivu. Românul mai dorește și un jucător de la Dan Șucu

Manu Kone este cel mai valoros fotbalist pe care Cristi Chivu a pus ochii pentru perioada de transferuri din această iarnă. Jucătorul francez evoluează în prezent la AS Roma și are o cotă de piață de 50 de milioane de euro.

El a adunat deja 11 apariții în naționala de seniori a Franței și ar fi soluția ideală pentru Inter la centrul terenului, în condițiile în care Calhanoglu are șanse mari să plece de pe ”Meazza”.

Ultimul de pe lista românului este nimeni altul decât Morten Frendrup, unul dintre cei mai importanți jucători de la Genoa. Dan Șucu a avut oferte și în vară pentru acesta, iar răspunsul afaceristului a fost clar: minim 25 de milioane de euro.

