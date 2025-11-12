Cristi Chivu și cele trei transferuri care o pot face pe Inter campioana Italiei! Anunțul presei din „cizmă” - Antena Sport

După 11 etape, Inter se află pe primul loc în Serie A, iar suporterii speră că venirea lui Cristi Chivu va duce și la câștigarea unui nou titlu de campioană a Italiei.

După pauza internațională, tehnicianul român va avea un adevărat test în campionat, urmând să întâlnească rivala AC Mila, în cadrul etapei a 12-a.

Cei trei jucători doriți de Cristi Chivu în iarnă

Inter nu a fost foarte activă pe piața transferurilor după sosirea lui Cristi Chivu, însă românul are de gând să aducă întăriri în perioada de mercato din această iarnă.

Potrivit italienilor de la calciomercato.it, tehnicianul în vârstă de 45 de ani și-a stabilit trei ținte pentru a crește forța liderului din Serie A. Valoarea celor trei fotbaliști se ridică la 90 de milioane de euro.

Primul este Giovane, atacantul de 21 de ani al celor de la Verona, care a marcat un gol și a oferit trei pase decisive în acest sezon. Brazilianul este evaluat la 15 milioane de euro și este unul dintre favoriții lui Chivu.