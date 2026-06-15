Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Portarul Capului Verde s-a ales cu milioane de următori după egalul cu Spania şi a avut o reacţie amuzată

Portarul Capului Verde s-a ales cu milioane de următori după egalul cu Spania şi a avut o reacţie amuzată

Mihai Alecu Publicat: 15 iunie 2026, 21:50

Comentarii
Portarul Capului Verde s-a ales cu milioane de următori după egalul cu Spania şi a avut o reacţie amuzată

Vozinha a vorbit după egalul făcut contra Spaniei. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Insulele Capului Verde a reuşit o performanţă remarcabilă, chiar la debutul la Cupa Mondială, la duelul cu Spania, terminat la egalitate, 0-0, şi a produs astfel o surpriză uriaşă la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta rezultat a fost influenţat decisiv inclusiv de prestaţia portarului african, Vozinha, care a avut mai multe intervenţii importante şi a păstrat astfel poarta intactă pentru echipa sa.

Ce a spus Vozinha după ce a reuşit să închidă poarta contra Spaniei

Într-un interviu acordat la finalul partidei, în care i s-a comunicat că a ajuns la peste 1,5 milioane de următori pe Instagram după prestaţia remarcabilă din duelul cu Spania, portarul Insulelor Capului Verde a fost surprins şi amuzat de toată situaţia.

Jucătorul african a început să râdă şi a oferit o reacţie extrem de sinceră, totodată mulţumind celor care au devenit următori ai săi. “E o nebunie! Vă mulţumesc mult”, a spus Vozinha după fluierul final.

Vozinha a primit nota 8,8 pentru prestaţia avută şi a fost ales de site-urile de specialitate ca fiind cel mai bun jucător al partidei.

Reclamă
Reclamă

Joao Paulo s-a făcut şi el remarcat în partida contra Spaniei

Joao Paulo a fost rezervă în partida dintre Spania şi Capul Verde, însă a intrat pe teren în partea secundă, în minutul 76, şi a avut timp să se facă remarcat. Jucătorul de la FCSB a fost faţă în faţă cu Lamine Yamal, starul de la FCSB, şi a reuşit să-l oprească pe acesta în mai multe dueluri.

Mai întâi a venit o fază în minutul 78, când spaniolul a încercat un dribling pe partea închisă, dar jucătorul de la FCSB s-a apărat bine şi chiar a scos un aut de poartă. A urmat un dribling al lui Joao Paulo, în faţa lui Lamine Yamal, care s-a încheiat cu faultul ibericului.

În final, chiar înainte de intrarea în prelungiri, Joao Paulo a stat foarte bine pe picioare şi nu a fost driblat de Yamal, contribuit şi el astfel la egalul făcut de Insulele Capului Verde.

Reacția lui Veștea privind excluderea sa din PNL: "Indiferent de decizie, rămân liberal"Reacția lui Veștea privind excluderea sa din PNL: "Indiferent de decizie, rămân liberal"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Adrian Veştea, la Observator: "Nu am o listă de miniştri". Ce spune despre relaţia cu Nicuşor Dan
Observator
Adrian Veştea, la Observator: "Nu am o listă de miniştri". Ce spune despre relaţia cu Nicuşor Dan
Jucătorul pierdut gratis de UTA și-a găsit echipă în SuperLiga. Cu cine semnează puștiul cu o poveste de film. Exclusiv
Fanatik.ro
Jucătorul pierdut gratis de UTA și-a găsit echipă în SuperLiga. Cu cine semnează puștiul cu o poveste de film. Exclusiv
22:48

Laurenţiu Reghecampf a semnat! Revenire spectaculoasă a antrenorului român
22:40

Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
22:40

Record istoric! Ce a reușit naționala Capului Verde să facă în egalul cu Spania de la Cupa Mondială
22:38

Cum a încercat să scuze selecţionerul Spaniei egalul ruşinos cu Capul Verde! Ce a spus de Yamal şi Nico Williams
22:05

“Cea mai mare surpriză” Tamaş şi Alexa au reacţionat, după Spania – Capul Verde 0-0: “Un rezultat ruşinos”
21:57

LIVE VIDEOBelgia – Egipt 0-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Africanii dau lovitura!
Vezi toate știrile
1 O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali 2 Revenire la FCSB. Se întoarce după trei luni! Gigi Becali a bătut palma cu el 3 VideoN-a durat mult! Noua regulă din fotbal a fost „ocolită”: tactica genială cu care a păcălit arbitrul 4 Universitatea Cluj a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul a fost prezentat oficial 5 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 6 Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali