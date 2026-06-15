Portarul Capului Verde s-a ales cu milioane de următori după egalul cu Spania şi a avut o reacţie amuzată

Insulele Capului Verde a reuşit o performanţă remarcabilă, chiar la debutul la Cupa Mondială, la duelul cu Spania, terminat la egalitate, 0-0, şi a produs astfel o surpriză uriaşă la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.
Acesta rezultat a fost influenţat decisiv inclusiv de prestaţia portarului african, Vozinha, care a avut mai multe intervenţii importante şi a păstrat astfel poarta intactă pentru echipa sa.
Ce a spus Vozinha după ce a reuşit să închidă poarta contra Spaniei
Într-un interviu acordat la finalul partidei, în care i s-a comunicat că a ajuns la peste 1,5 milioane de următori pe Instagram după prestaţia remarcabilă din duelul cu Spania, portarul Insulelor Capului Verde a fost surprins şi amuzat de toată situaţia.
Jucătorul african a început să râdă şi a oferit o reacţie extrem de sinceră, totodată mulţumind celor care au devenit următori ai săi. “E o nebunie! Vă mulţumesc mult”, a spus Vozinha după fluierul final.
Vozinha a primit nota 8,8 pentru prestaţia avută şi a fost ales de site-urile de specialitate ca fiind cel mai bun jucător al partidei.
Joao Paulo s-a făcut şi el remarcat în partida contra Spaniei
Joao Paulo a fost rezervă în partida dintre Spania şi Capul Verde, însă a intrat pe teren în partea secundă, în minutul 76, şi a avut timp să se facă remarcat. Jucătorul de la FCSB a fost faţă în faţă cu Lamine Yamal, starul de la FCSB, şi a reuşit să-l oprească pe acesta în mai multe dueluri.
Mai întâi a venit o fază în minutul 78, când spaniolul a încercat un dribling pe partea închisă, dar jucătorul de la FCSB s-a apărat bine şi chiar a scos un aut de poartă. A urmat un dribling al lui Joao Paulo, în faţa lui Lamine Yamal, care s-a încheiat cu faultul ibericului.
În final, chiar înainte de intrarea în prelungiri, Joao Paulo a stat foarte bine pe picioare şi nu a fost driblat de Yamal, contribuit şi el astfel la egalul făcut de Insulele Capului Verde.
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