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Record istoric! Ce a reușit naționala Capului Verde să facă în egalul cu Spania de la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 15 iunie 2026, 22:40

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Record istoric! Ce a reușit naționala Capului Verde să facă în egalul cu Spania de la Cupa Mondială

Jucătorii Insulelor Capului Verde / Profimedia

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Capul Verde a făcut un meci formidabil în duelul cu Spania de la Cupa Mondială și a afișat o disciplină tactică incredibilă. După meciul disputat la Atlanta, specialiștii de la Opta au venit cu o statistică uluitoare ce relevă unul dintre motivele pentru care formația antrenată de Bubista a reușit să țină “în șah” echipa iberică.

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Ziua de luni a fost marcată de primul șoc de la Cupa Mondială. Campioana europeană Spania a scos doar un punct contra Insulelor Capului Verde, în contextul în care lumea se aștepta la un scor-fluviu din partea ibericilor, asemenea Germaniei, care a învins Curacao cu 7-1.

Spania, 74% posesie. Capul Verde, un singur fault

Acest lucru nu s-a întâmplat însă, Capul Verde apărându-se exemplar contra ibericilor. Spaniolii au dominat categoric în materie de posesie și de șuturi, însă nu au reușit să îl învingă pe portarul Vozinha, care a devenit faimos după partida disputată în statul Georgia.

Deși “Furia Roja” a controlat jocul, Capul Verde nu s-a pierdut cu firea, iar acest lucru a fost demonstrat de o statistică istorică afișată de cei de la OPTA. În ciuda faptului că Spania a avut 74% posesie, insularii au făcut un singur fault pe tot parcursul partidei, un record uluitor.

De când aceste date se colectează din 1966, nicio echipă nu a făcut mai puține faulturi decât Capul Verde în duelul contra Spaniei.

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