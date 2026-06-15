Record istoric! Ce a reușit naționala Capului Verde să facă în egalul cu Spania de la Cupa Mondială

Capul Verde a făcut un meci formidabil în duelul cu Spania de la Cupa Mondială și a afișat o disciplină tactică incredibilă. După meciul disputat la Atlanta, specialiștii de la Opta au venit cu o statistică uluitoare ce relevă unul dintre motivele pentru care formația antrenată de Bubista a reușit să țină “în șah” echipa iberică.
Ziua de luni a fost marcată de primul șoc de la Cupa Mondială. Campioana europeană Spania a scos doar un punct contra Insulelor Capului Verde, în contextul în care lumea se aștepta la un scor-fluviu din partea ibericilor, asemenea Germaniei, care a învins Curacao cu 7-1.
Spania, 74% posesie. Capul Verde, un singur fault
Acest lucru nu s-a întâmplat însă, Capul Verde apărându-se exemplar contra ibericilor. Spaniolii au dominat categoric în materie de posesie și de șuturi, însă nu au reușit să îl învingă pe portarul Vozinha, care a devenit faimos după partida disputată în statul Georgia.
Deși “Furia Roja” a controlat jocul, Capul Verde nu s-a pierdut cu firea, iar acest lucru a fost demonstrat de o statistică istorică afișată de cei de la OPTA. În ciuda faptului că Spania a avut 74% posesie, insularii au făcut un singur fault pe tot parcursul partidei, un record uluitor.
De când aceste date se colectează din 1966, nicio echipă nu a făcut mai puține faulturi decât Capul Verde în duelul contra Spaniei.
1 – Despite Spain having 74% possession, Cabo Verde conceded just one foul in this match – the fewest by any team in a FIFA World Cup match on record since 1966.
Disciplined. pic.twitter.com/cGQB8PG23K
— OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026
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