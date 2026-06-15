“Cea mai mare surpriză” Tamaş şi Alexa au reacţionat, după Spania – Capul Verde 0-0: “Un rezultat ruşinos”

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au comentat egalul umilitor înregistrat de Spania la debutul de la Mondial, împotriva Capului Verde. Spania – Capul Verde 0-0 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Deşi a înfruntat o naţională care se afla pentru prima oară la Mondial, Spania nu a reuşit să înscrie în poarta Capului Verde. Şi mai umilitor ar fi fost pentru spanioli ca Diney Borges să marcheze, la ocazia pe care a avut-o în prelungirile partidei, după un corner.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au punctat că acest rezultat e de departe surpriza acestui început de Campionat Mondial.

Tamaş şi Alexa au admis că Spania – Capul Verde 0-0 e cea mai mare surpriză de la Mondial, dar nu cred că ibericii se vor prăbuşi: “Îşi vor reveni”

“Dimineaţă, la Fiertzi pe Mondial, Dan (n.r: Alexa) a zis 6-7. Rizea, la fel, 6. Am zis să spun şi eu 2-3. Asta e cea mai mare surpriză, de departe”, a reacţionat Gabi Tamaş, în direct la Antena 1.

“Echipele din Africa sunt foarte greu de învins. Înainte de meciul ăsta toată lumea vedea Spania una din primele 4, una din favoritele certe. Un rezultat neaşteptat. M-am uitat pe lotul Capului Verde, au jucători care evoluează în Portugalia, Irlanda, plus Joao Paulo. Pentru Spania e un rezultat ruşinos, foarte prost”, a declarat Dan Alexa.

Tamaş nu crede că spaniolii i-au luat de sus pe cei din Capul Verde. “Nu cred că au mentalitatea asta, să fie siguri că vor câştiga. Au avut posesie, doar că nu a intrat mingea în poartă”, a remarcat fostul internaţional român.