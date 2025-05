Cuvinte uriaşe la adresa lui Cristi Chivu! Ilie Dumitrescu, impresionat de antrenorul celor de la Parma - Antena Sport

”Au fost probleme la început, apoi a înțeles și s-a acomodat la loc. Știm cât de important este, calitatea lui poate face diferența în această echipă, a arătat-o ​​și astăzi. Nu a fost ușor să facă ce a făcut el în această situație, este adevărat că nu a marcat, dar a dat ceea ce poate da cineva ca el Parmei. Îl voi apăra până la moarte, nu pentru că suntem compatrioți, ci pentru că are atât de multă calitate și această echipă are nevoie de el, mai ales în acest moment al sezonului.

Chivu spune că Man trebui ajutat din punct de vedere mental, având în vedere criza prin care trece. Mai mult, antrenorul celor de la Parma spune că tricolorul se prezintă foarte bine la antrenamente şi că nu are ce să îi reproşeze din acest punct de vedere.

Cristi Chivu i-a luat apărarea lui Dennis Man, lucru care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu. ”Chivu nu-l susține pe Man pentru că este român. Este 100% autentic (n.r. – Cristi Chivu), are un discurs foarte bun. Senzațional!” , a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro .

M-am bucurat să-i văd pe coechipierii lui care l-au îmbrățișat, am văzut o reacție frumoasă din partea lor. Avem nevoie de Man la fel de mult ca toți ceilalți pentru a atinge obiectivul. În mintea mea, am vrut să joc cu Man, dar nu știam cum va reacționa publicul și nu am vrut să pun în pericol încrederea grupului. Dacă stadionul îl huiduie pe Man, afectează echipa.”, a spus Cristi Chivu

În couda înfrângerii contra celor de la Como, Parma are şanse importante de a se menţine în Serie A. Are 32 de puncte și este pe locul 16 în Serie A, cu trei etape înaintea finalului de sezon. Venezia, prima echipă aflată pe loc retrogradabil are 26 de puncte.