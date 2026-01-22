Dan Şucu, aproape de o lovitură uriaşă în mercato! Poate încasa 18 milioane de euro pentru un star în devenire - Antena Sport

Închide meniul
Dan Şucu, aproape de o lovitură uriaşă în mercato! Poate încasa 18 milioane de euro pentru un star în devenire

Bogdan Stănescu Publicat: 22 ianuarie 2026, 19:04

Comentarii
Dan Şucu, aproape de o lovitură uriaşă în mercato! Poate încasa 18 milioane de euro pentru un star în devenire

Dan Şucu la un meci al formaţiei sale din Serie A, Genoa / Profimedia Images

Dan Şucu (62 de ani) ar putea încasa o sumă uriaşă, de 18 milioane de euro, în schimbul transferului atacantului cu dublă cetăţenie, italiană şi nigeriană, Jeff Ekhator (19 ani).

Ekhator are 17 meciuri jucate şi 2 goluri în acest sezon de Serie A, în tricoul echipei patronate de Dan Şucu, Genoa. El a jucat două meciuri pentru Genoa şi în Cupa Italiei, marcând un gol.

Dan Şucu l-ar putea vinde pe Jeff Ekhator cu 18 milioane de euro!

Potrivit jurnalistului Ben Jacobs, specializat în transferuri, Jeff Ekhator ar putea ajunge la Crystal Palace, în cazul în care formaţia engleză nu îl transferă pe Sidiki Chérif. Atât Ekhator, cât şi Chérif au 19 ani şi sunt cotaţi la 7 milioane de euro de către transfermarkt.com.

“Exclusiv: Jeff Ekhator de la Genoa este o opțiune pentru Crystal Palace dacă nu reușeste să-l obțină pe Sidiki Cherif. Jucătorul de 19 ani a stârnit, de asemenea, interes din Portugalia.

Genoa este pregătită să aprobe o vânzare pentru aproximativ 18 milioane de euro și a avut contacte directe în această iarnă pentru atacantul echipei U21 a Italiei”, a transmis Ben Jacobs.

Ekhator a evoluat 4 meciuri pentru Italia U21 în preliminariile pentru Campionatul European din 2027, marcând un gol. El are contract până în vara lui 2029 cu formaţia patronată de Dan Şucu.

Ekhator a fost crescut de Genoa, fiind promovat la echipa mare după ce a evoluat la Genoa Primavera. Sezonul trecut a evoluat 24 de meciuri în Serie A, marcând un gol şi reuşind un assist.

Genoa a mizat în ultimele partide, în atac, pe Vitinha şi Colombo, ultimul fiind împrumutat de la AC Milan. Ekhator a înscris cel mai recent pentru Genoa în meciul pierdut de echipa antrenată de De Rossi cu Roma, cu scorul de 3-1.

Recent, Nicolae Stanciu (32 de ani) şi-a reziliat contractul cu Genoa. Fostul căpitan al naţionalei ar putea ajunge în China, acolo unde a mai evoluat în trecut.

 

