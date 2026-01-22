Dan Şucu, aproape de o lovitură uriaşă în mercato! Poate încasa 18 milioane de euro pentru un star în devenire - Antena Sport

Dan Şucu la un meci al formaţiei sale din Serie A, Genoa / Profimedia Images

Dan Şucu (62 de ani) ar putea încasa o sumă uriaşă, de 18 milioane de euro, în schimbul transferului atacantului cu dublă cetăţenie, italiană şi nigeriană, Jeff Ekhator (19 ani).

Ekhator are 17 meciuri jucate şi 2 goluri în acest sezon de Serie A, în tricoul echipei patronate de Dan Şucu, Genoa. El a jucat două meciuri pentru Genoa şi în Cupa Italiei, marcând un gol.

Dan Şucu l-ar putea vinde pe Jeff Ekhator cu 18 milioane de euro!

Potrivit jurnalistului Ben Jacobs, specializat în transferuri, Jeff Ekhator ar putea ajunge la Crystal Palace, în cazul în care formaţia engleză nu îl transferă pe Sidiki Chérif. Atât Ekhator, cât şi Chérif au 19 ani şi sunt cotaţi la 7 milioane de euro de către transfermarkt.com.

“Exclusiv: Jeff Ekhator de la Genoa este o opțiune pentru Crystal Palace dacă nu reușeste să-l obțină pe Sidiki Cherif. Jucătorul de 19 ani a stârnit, de asemenea, interes din Portugalia.

Genoa este pregătită să aprobe o vânzare pentru aproximativ 18 milioane de euro și a avut contacte directe în această iarnă pentru atacantul echipei U21 a Italiei”, a transmis Ben Jacobs.