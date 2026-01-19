Nicolae Stanciu şi-a reziliat contractul cu Genoa! Anunţul venit din Italia - Antena Sport

Jurnalistul italian Gianluca di Marzio a anunţat că Nicolae Stanciu (32 de ani) şi-a reziliat contractul cu Genoa.
Stanciu ar fi ajuns la un acord cu formaţia chineză Dalian Yingbo. El a mai evoluat în China, la Wuhan Three Towns.
Nicolae Stanciu, OUT de la Genoa!
„Genoa a reziliat contractul cu Stanciu”, a anunţat jurnalistul italian Gianluca di Marzio, pe contul său de X.
.@GenoaCFC, risolto il contratto con Nicolae Stanciu
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 19, 2026
„Separare între clubul rossoblu și fotbalistul român. Genoa și Nicolae Stanciu au reziliat contractul. Așa cum relatam, se mergea spre această soluție și asta s-a întâmplat. Fotbalistul român își încheie astfel aventura în tricoul rossoblu după doar șase luni.
Pentru el, în tricoul celor de la Genoa, doar 7 meciuri între campionat și Cupa Italiei și un gol marcat împotriva Vicenzei. Un timp de joc pe care nu a reușit să-l găsească la începutul sezonului cu Patrick Vieira și nici ulterior, odată cu sosirea lui Daniele De Rossi.
Genoa l-a transferat gratis în vară, după expirarea contractului său cu Damac FC, club din Saudi Pro League. Contractul său cu rossoblu ar fi expirat pe 30 iunie 2027, însă acum Stanciu va fi din nou liber de contract și pregătit să înceapă o nouă aventură”, a mai scris jurnalistul italian.
Nicolae Stanciu nu a reuşit niciun gol în campionat pentru Genoa. El a ratat un penalty în prelungirile meciului cu Milan. Dacă ar fi marcat, Genoa ar fi obţinut o victorie importantă. Meciul s-a terminat cu scorul de 1-1. Stanciu rămâne cu un gol marcat pentru Genoa în Cupa Italiei, contra lui Empoli, chiar la debutul său oficial pentru echipa patronată de Dan Şucu.
Antrenorul actual al formaţiei Genoa, Daniele De Rossi, explica faptul că el l-a pus pe Stanciu să bată penalty-ul cu Milan, având în vedere că la antrenamente executa foarte bine lovituri de la 11 metri şi lovituri libere.
- Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro
- Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă”
- Udinese – Inter 0-1. Echipa lui Cristi Chivu și-a mărit avansul în fruntea clasamentului
- Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A
- Doliu la echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră! Preşedintele clubului a murit!