Nicolae Stanciu şi-a reziliat contractul cu Genoa! Anunţul venit din Italia - Antena Sport

Nicolae Stanciu, după penalty-ul ratat cu AC Milan / Profimedia Images

Jurnalistul italian Gianluca di Marzio a anunţat că Nicolae Stanciu (32 de ani) şi-a reziliat contractul cu Genoa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stanciu ar fi ajuns la un acord cu formaţia chineză Dalian Yingbo. El a mai evoluat în China, la Wuhan Three Towns.

Nicolae Stanciu, OUT de la Genoa!

„Genoa a reziliat contractul cu Stanciu”, a anunţat jurnalistul italian Gianluca di Marzio, pe contul său de X.

.@GenoaCFC, risolto il contratto con Nicolae Stanciu

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 19, 2026

„Separare între clubul rossoblu și fotbalistul român. Genoa și Nicolae Stanciu au reziliat contractul. Așa cum relatam, se mergea spre această soluție și asta s-a întâmplat. Fotbalistul român își încheie astfel aventura în tricoul rossoblu după doar șase luni.