Dan Şucu, pe urmele unui jucător al lui Cristi Chivu. Fotbalistul lui Inter dorit de patronul lui Genoa - Antena Sport

Dan Şucu îşi doreşte să aibă succes cu ambele sale investiţii din fotbal, respectiv Rapid şi Genoa. Afaceristul român este nevoit să lucreze pe două planuri, iar în ceea ce priveşte echipa din Serie A, trebuie să facă mutări pentru a “sălta” clubul din lupta anuală pentru evitarea retrogradării.

Cea mai veche formaţie din Italia a luat în vizor un jucător de la Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, pe care şi-ar dori să îl împrumute.

Valentin Carboni, puştiul de 20 de ani dorit de Genoa

Potrivit ziarului Il Secolo XIX, fotbalistul argentinian de la Inter Milano este foarte aproape să ajungă sub formă de împrumut la echipa finanţată de Dan Şucu. Carboni are doar 20 de ani, are nevoie de minute, iar până acum nu a reuşit să confirme la niciun club de talie mare la care a fost.

Sud-americanul crescut chiar de nerazzurri a fost cedat în 2023 sub formă de împrumut la Monza, unde a fost folosit în majoritatea partidelor, nefiind însă păstrat. Ulterior, a plecat la Olympique Marseille sezonul trecut, dar a avut un ghinion teribil şi a suferit o ruptură de ligament încrucişat care l-a ţinut mult timp departe de gazon.

Acum, Cristi Chivu a decis să îi acorde o şansă odată cu Mondialul Cluburilor şi s-a dovedit chiar decisiv într-unul dintre meciuri, cel cu Urawa Red Diamonds, în care a înscris în prelungiri golul victoriei. Cu toate acestea, nici măcar în competiţia din SUA argentinianul nu a primit foarte multe minute, astfel că şansele să fie jucat constant de antrenorul român în meciurile din Serie A sunt mici.