Truls Moregard a câştigat unul dintre cele mai tari meciuri din istoria tenisului de masă! Punctul victoriei, epic - Antena Sport

Truls Moregard a devenit primul jucător european care a câştigat un turneu WTT Grand Smash. Victoria a venit după un meci care e considerat deja unul dintre cele mai tari din istorie, încheiat cu 11-8, 8-11, 12-10, 11-8, 4-11, 11-13, 11-9), în faţa numărului unu mondial, Lin Shidong, la Europe Smash.
Succesul a fost repurtat exlusiv în AntenaPLAY chiar în Suedia, locul în care Truls să năştea cu 23 de ani în urmă. Moregard a condus cu 3-1 la seturi, dar se aştepta ca riposta liderului clasamentului mondial să vină şi chinezul a egalat la 3.
Truls Moregard, campion la Europe Smash
În decisiv, asiacul a condus cu 8-6 şi 9-8, dar suedezul a avut o revenire superbă. Ultimul punct a fost unul cu adevărat epic, care l-a găsit într-un atac total pe Truls, care a reuşit să se impună.
Bucuria a fost una uriaşă, alături de fratele său. Apoi, Truls s-a întins pe jos unde a rămas timp de mai multe secunde, nevenindu-i parcă să creadă că a intrat în istoria tenisului de masă.
Truls Moregard: “A fost un vis uriaş pentru mine”
“A fost un vis uriaş pentru mine să ţin în braţe acest trofeu, a fost un sentiment incredibil. Am simţit că nu se întâmplă de fapt. Să câştig un asemenea titlu, a trecut mult timp pentru mine, am câştigat multe trofee, dar să câştig şi să mă simt cel mai bun jucător de la acest turneu unde au evoluat cei mai buni din lume, e un sentiment diferit.
Sunt atât de fericit, sunt mândru de munca mea şi a lui Malte (fratele şi antrenorul său). Familia mi-a promis o mare sărbătoare, se vor ocupa de tot. Prietena mea va veni cu şampania. Totul e pregătit pentru o mare sărbătoare”, a spus Truls, după victoria carierei sale.
