Sorana Cîrstea a revenit în Top 100! Cea mai mare urcare în clasamentul WTA - Antena Sport

Sorana Cîrstea, câştigătoare a turneului de la Cleveland, a revenit în Top 100, după ce a înregistrat cea mai mare urcare în clasamentul WTA de luni. Cîrstea a urcat 41 de locuri şi este pe poziţia 71, cu 928 de puncte.

Jucătoarea din România cel mai bine clasată continuă să fie Jaqueline Cristian, care se menţine pe 50, cu 1.161 puncte.

Gabriela Ruse a coborât trei locuri şi este pe 70, cu 939 puncte.

După o cădere de două locuri, Irina Begu se află pe 92, cu 819 locuri.

Anca Todoni a urcat un loc şi este pe 112, cu 660 puncte.