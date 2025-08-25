Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea a revenit în Top 100! Cea mai mare urcare în clasamentul WTA - Antena Sport

Home | Tenis | Sorana Cîrstea a revenit în Top 100! Cea mai mare urcare în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea a revenit în Top 100! Cea mai mare urcare în clasamentul WTA

Publicat: 25 august 2025, 9:26

Comentarii
Sorana Cîrstea a revenit în Top 100! Cea mai mare urcare în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea, în timpul unui turneu - Profimedia Images

Sorana Cîrstea, câştigătoare a turneului de la Cleveland, a revenit în Top 100, după ce a înregistrat cea mai mare urcare în clasamentul WTA de luni. Cîrstea a urcat 41 de locuri şi este pe poziţia 71, cu 928 de puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătoarea din România cel mai bine clasată continuă să fie Jaqueline Cristian, care se menţine pe 50, cu 1.161 puncte.

Sorana Cîrstea a revenit în Top 100

Gabriela Ruse a coborât trei locuri şi este pe 70, cu 939 puncte.

După o cădere de două locuri, Irina Begu se află pe 92, cu 819 locuri.

Anca Todoni a urcat un loc şi este pe 112, cu 660 puncte.

Reclamă
Reclamă

În Top 200 a intrat şi Miriam Bulgaru, care este chiar pe 200, după o urcare de 11 locuri, cu 370 de puncte.

Aryna Sabalenka a rămas numărul 1 mondial

Aryna Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 7.933 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVACALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Reclamă

Top 5 este completat de americanca Jessica Pegula – 4.903 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.733 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 57, în scădere cu 3 puncte, cu 1.494 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Câţi bani scot părinţii din buzunar pentru rechizitele şcolare: "Nu avem buget, pentru copil facem orice"
Observator
Câţi bani scot părinţii din buzunar pentru rechizitele şcolare: "Nu avem buget, pentru copil facem orice"
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
10:23
VideoTruls Moregard a câştigat unul dintre cele mai tari meciuri din istoria tenisului de masă! Punctul victoriei, epic
10:08
Daniil Medvedev, scene incredibile la US Open 2025! Rusul a făcut circ la New York şi a fost eliminat
9:54
Cum arată faţa lui Mario Tudose, după ce a fost lovit în plină figură de Siyabonga Ngezana, în FCSB – FC Argeş 0-2
9:21
Fanii lui Newcastle au luat foc înaintea meciului cu Liverpool! Un star din wrestling, huiduit copios din cauza lui Isak
9:10
Gigi Becali a clacat după începutul dezastruos de sezon: “Sunt penibil! Sunt praf şi pulbere”
8:47
Neluţu Varga, revoluţie la CFR Cluj! Anunţ drastic după umilinţele cu Hacken şi Oţelul: “Schimb jumătate de club”
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 “Nu pot să mă abțin!” Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani 5 Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 0-1: “O victorie excelentă”! A anunţat reveniri în lotul “câinilor” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”