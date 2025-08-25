Daniil Medvedev, scene incredibile la US Open 2025! Rusul a făcut circ la New York şi a fost eliminat - Antena Sport

Francezul Benjamin Bonzi, care l-a învins deja pe Daniil Medvedev în primul tur de la Wimbledon la începutul verii, l-a dominat din nou pe numărul 13 mondial duminică, la debutul său la US Open, după un meci plin de răsturnări de situaţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bonzi, numărul 51 în clasamentul ATP, s-a impus cu 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4 pe terenul Louis-Armstrong, obţinând a treia victorie în tot atâtea dueluri împotriva rusului, câştigător al US Open în 2021.

Daniil Medvedev, eliminat din primul tur de la US Open 2025

În timp ce se îndrepta spre o victorie în trei seturi, francezul a fost oprit în elan la prima sa minge de meci, la 5-4, avantaj în setul al treilea. Bonzi a ratat primul său serviciu, dar arbitrul de scaun i-a acordat imediat un altul din cauza unui fotograf. Acesta s-a plimbat pe teren, iar arbitrul de scaun a considerat că punctul trebuie reluat.

Medvedev s-a revoltat şi s-a plâns de decizia arbitrului. Rusul a oferit apoi scene rar văzute pe un teren de tenis, după ce a provocat publicul să facă şi mai multă gălăgie. Strategia lui Medvedev a dat roade, deoarece a trimis setul la tie-break, pe care l-a şi câştigat.

The Daniil Medvedev Experience is truly something else. pic.twitter.com/f7woxr0Omf

— Maria (@tennislols) August 25, 2025