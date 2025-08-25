Daniil Medvedev, scene incredibile la US Open 2025! Rusul a făcut circ la New York şi a fost eliminat - Antena Sport

Închide meniul
Daniil Medvedev, scene incredibile la US Open 2025! Rusul a făcut circ la New York şi a fost eliminat

Home | Tenis | US Open

Daniil Medvedev, scene incredibile la US Open 2025! Rusul a făcut circ la New York şi a fost eliminat

Publicat: 25 august 2025, 10:08

Daniil Medvedev, scene incredibile la US Open 2025! Rusul a făcut circ la New York şi a fost eliminat

Daniil Medvedev, la US Open 2025, după ce şi-a făcut praf racheta / Profimedia

Francezul Benjamin Bonzi, care l-a învins deja pe Daniil Medvedev în primul tur de la Wimbledon la începutul verii, l-a dominat din nou pe numărul 13 mondial duminică, la debutul său la US Open, după un meci plin de răsturnări de situaţie.

Bonzi, numărul 51 în clasamentul ATP, s-a impus cu 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4 pe terenul Louis-Armstrong, obţinând a treia victorie în tot atâtea dueluri împotriva rusului, câştigător al US Open în 2021.

Daniil Medvedev, eliminat din primul tur de la US Open 2025

În timp ce se îndrepta spre o victorie în trei seturi, francezul a fost oprit în elan la prima sa minge de meci, la 5-4, avantaj în setul al treilea. Bonzi a ratat primul său serviciu, dar arbitrul de scaun i-a acordat imediat un altul din cauza unui fotograf. Acesta s-a plimbat pe teren, iar arbitrul de scaun a considerat că punctul trebuie reluat.

Medvedev s-a revoltat şi s-a plâns de decizia arbitrului. Rusul a oferit apoi scene rar văzute pe un teren de tenis, după ce a provocat publicul să facă şi mai multă gălăgie. Strategia lui Medvedev a dat roade, deoarece a trimis setul la tie-break, pe care l-a şi câştigat.

Bonzi a pierdut apoi setul al patrulea cu 0-6, în timpul căruia a fost masat de mai multe ori la piciorul drept.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani a câştigat setul decisiv cu mult curaj, recuperând de două ori un break şi impunându-se după 3 ore şi 45 de minute de luptă. Antrenat de curând de compatriotul său Nicolas Mahut, francezul va juca în turul al doilea împotriva americanului Marcos Giron (locul 55), care a ieşit şi el victorios dintr-un meci în cinci seturi împotriva argentinianului Mariano Navone (locul 78).

CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Medvedev încheie cele patru turnee de Grand Slam disputate în 2025 cu un bilanţ modest de o singură victorie, în primul tur al Openului Australiei.

1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 "Dormi îmbrăcat?" Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: "Eşti bărbat, bă" 4 "Nu pot să mă abțin!" Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani 5 Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 0-1: "O victorie excelentă"! A anunţat reveniri în lotul "câinilor" 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
