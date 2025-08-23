Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: „Mi-am dat seama de asta” - Antena Sport

Închide meniul
Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: „Mi-am dat seama de asta"

Serie A

Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: „Mi-am dat seama de asta”

23 august 2025, 9:51

Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: Mi-am dat seama de asta”

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu. Yann Sommer, portarul nerazzurrilor, a transmis că antrenorul român a adus noi idei la formația din Milano. 

Sommer a subliniat faptul că Chivu este un antrenor energic și vrea să se facă auzit în vestiarul echipei sale. Portarul elvețian a mai transmis însă că românul își păstrează mereu calmul, iar jucătorii simt că pot vorbi oricând cu el, chiar și lucruri care nu au legătură cu fotbalul. 

Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu 

Am avut o perioadă grozavă cu Simone Inzaghi, am apărat cu el timp de două sezoane și a fost fantastic. În sezonul trecut am ratat două obiective importante, care erau foarte important, dar tot rămâne o perioadă frumoasă cu el. 

Cristi Chivu a adus niște idei complet noi și un mod diferit de a interacționa cu noi. E un antrenor care emană foarte multă energie, nu se teme să se facă auzit, însă își păstrează calmul și rămâne la fel de abordabil. E ușor să discuți cu el inclusiv despre chestiuni care nu au legătură cu fotbalul. 

În ultimele luni mi-am dat seama că are niște așteptări extrem de mari din partea noastră și solicită cel mai înalt nivel de profesionalism. Ne cere să fim atenți la detalii și să fim întotdeauna pregătiți. 

Nu mi-a cerut să fac nimic diferit față de ceea ce făceam. Își dorește un portar capabil să construiască și să aibă precizie pentru a ajuta echipa”, a declarat Yann Sommer, conform tuttomercatoweb.com.  

Cristi Chivu va debuta pe banca lui Inter, în Serie A, la partida cu Torino. Meciul se va disputa luni, de la 21:45.  

Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter 

Cristi Chivu a transmis că îşi doreşte ca jucătorii săi să obţină 38 de victorii, din tot atâtea etape pe care Inter le are de disputat în Serie A. Antrenorul român a recunoscut că aceasta este mentalitate de la care porneşte în noul sezon, dorind ca echipa sa să aibă succes pe toate cele trei fronturi pe care luptă. 

(Care e obiectivul la Inter?) Să fim competitivi pe toate fronturile, fie că e vorba de campionat, Champions League sau Coppa Italia, o competiţie care e uneori uitată. Mereu trebuie să fii competitiv, să dai totul, să intri pe teren şi să câştigi, să obţii 38 de victorii şi 38 de meciuri dacă e posibil, chiar dacă uneori e imposibil. De la mentalitatea asta pornim. 

(Ce înseamnă să o antrenezi pe Inter?) Este o responsabilitate mare şi frumoasă, dar aceste două lucruri trebuie să fie separate. Am fost la echipă ceva timp, am împărtăşit momente frumoasă care m-au făcut să cresc ca om şi ca antrenor. Acum e timpul să dau şi eu ceva înapoi acestui club”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com. 

