Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: „Mi-am dat seama de asta” - Antena Sport

Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu. Yann Sommer, portarul nerazzurrilor, a transmis că antrenorul român a adus noi idei la formația din Milano.

Sommer a subliniat faptul că Chivu este un antrenor energic și vrea să se facă auzit în vestiarul echipei sale. Portarul elvețian a mai transmis însă că românul își păstrează mereu calmul, iar jucătorii simt că pot vorbi oricând cu el, chiar și lucruri care nu au legătură cu fotbalul.

„Am avut o perioadă grozavă cu Simone Inzaghi, am apărat cu el timp de două sezoane și a fost fantastic. În sezonul trecut am ratat două obiective importante, care erau foarte important, dar tot rămâne o perioadă frumoasă cu el.

Cristi Chivu a adus niște idei complet noi și un mod diferit de a interacționa cu noi. E un antrenor care emană foarte multă energie, nu se teme să se facă auzit, însă își păstrează calmul și rămâne la fel de abordabil. E ușor să discuți cu el inclusiv despre chestiuni care nu au legătură cu fotbalul.

În ultimele luni mi-am dat seama că are niște așteptări extrem de mari din partea noastră și solicită cel mai înalt nivel de profesionalism. Ne cere să fim atenți la detalii și să fim întotdeauna pregătiți.