Fanii lui Newcastle au luat foc înaintea meciului cu Liverpool! Un star din wrestling, huiduit copios din cauza lui Isak - Antena Sport

Newcastle şi Liverpool se întâlnesc luni seară, în etapa a doua a sezonului din Premier League. Meciul de pe St. James’ Park se dispută într-un moment extrem de delicat pentru “coţofene”, iar partida cu Liverpool parcă nu putea veni într-un moment mai bun.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexander Isak, starul suedez al celor de la Newcastle, vrea să plece de la echipă. Destinaţia acestuia este una clară: Liverpool.

Un wrestler i-a “provocat” pe fanii lui Newcastle, înaintea meciului cu Liverpool

Atacantul este în centrul atenţiei de câteva săptămâni în Anglia. El nu mai vrea să joace pentru Newcastle, iar Liverpool încearcă să îl transfere. S-a lovit în două rânduri de refuzul celor de la Newcastle.

Cu o seară înaintea meciului din etapa a doua din Premier League, fanii lui Newcastle au avut parte de o surpriză neplăcută. WWE se află în turneu în Europa, iar duminică seară au avut programat un show în Newcastle.

JD McDonagh, wrestler cunoscut ca fiind fan Liverpool, a reuşit să îi supere pe cei din Newcastle. Nu doar că wrestlerul irlandez a venit cu un tricou al “cormoranilor”, dar acesta avea imprimat pe el şi numele lui Isak. (VEZI AICI VIDEO)