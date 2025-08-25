Fanii lui Newcastle au luat foc înaintea meciului cu Liverpool! Un star din wrestling, huiduit copios din cauza lui Isak - Antena Sport

Newcastle şi Liverpool se întâlnesc luni seară, în etapa a doua a sezonului din Premier League. Meciul de pe St. James’ Park se dispută într-un moment extrem de delicat pentru “coţofene”, iar partida cu Liverpool parcă nu putea veni într-un moment mai bun.
Alexander Isak, starul suedez al celor de la Newcastle, vrea să plece de la echipă. Destinaţia acestuia este una clară: Liverpool.
Un wrestler i-a “provocat” pe fanii lui Newcastle, înaintea meciului cu Liverpool
Atacantul este în centrul atenţiei de câteva săptămâni în Anglia. El nu mai vrea să joace pentru Newcastle, iar Liverpool încearcă să îl transfere. S-a lovit în două rânduri de refuzul celor de la Newcastle.
Cu o seară înaintea meciului din etapa a doua din Premier League, fanii lui Newcastle au avut parte de o surpriză neplăcută. WWE se află în turneu în Europa, iar duminică seară au avut programat un show în Newcastle.
JD McDonagh, wrestler cunoscut ca fiind fan Liverpool, a reuşit să îi supere pe cei din Newcastle. Nu doar că wrestlerul irlandez a venit cu un tricou al “cormoranilor”, dar acesta avea imprimat pe el şi numele lui Isak. (VEZI AICI VIDEO)
Liverpool, campioana en-titre, a câştigat cu mari emoţii meciul din prima etapă a sezonului. Pe Anfield, “cormoranii” s-au impus cu 4-2 în faţa celor de la Bournemouth. De partea celaltă, Newcastle a debutat cu o remiză, scor 0-0, pe terenul celor de la Aston Villa.
Carragher mizează pe Arsenal și Manchester City în luptă cu Liverpool
Fostul fundaș central care și-a petrecut toată cariera la formația din Merseyside este de părere că Liverpool va avea o concurență mai mare în acest sezon, chiar dacă Arne Slot și-a creat o echipă mai puternică decât în sezonul trecut:
“Aș spune că probabil Arsenal ca echipă, dar doar ce m-am gândit la Pep Guardiola. La el pur și simplu nu e cazul să nu câștige. Nu cred că are doi ani consecutivi fără să câștige vreun titlu. E un manager atât de special, crezi că va inventa ceva?