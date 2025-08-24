Nicolae Stanciu, lăudat de Gazzetta dello Sport! Publicaţia l-a văzut cel mai bun de pe teren în Genoa - Lecce - Antena Sport

Închide meniul
Nicolae Stanciu, lăudat de Gazzetta dello Sport! Publicaţia l-a văzut cel mai bun de pe teren în Genoa - Lecce

Home | Fotbal | Serie A

Nicolae Stanciu, lăudat de Gazzetta dello Sport! Publicaţia l-a văzut cel mai bun de pe teren în Genoa – Lecce

Publicat: 24 august 2025, 9:32

Nicolae Stanciu, lăudat de Gazzetta dello Sport! Publicaţia l-a văzut cel mai bun de pe teren în Genoa – Lecce

Nicolae Stanciu / Profimedia Images

Nicolae Stanciu a fost lăudat de publicaţia italiană Gazzetta dello Sport. El a primit cea mai mare notă a meciului, 6.5, din partea reputatei publicaţii.

Nicolae Stanciu a debutat în Serie A, la meciul dintre Genoa şi Lecce. Aflată pe teren propriu, echipa patronată de Dan Şucu a remizat, scor 0-0. Titularizat de Patrick Vieira, căpitanul naţionalei României a evoluat 88 de minute.

Gazzetta dello Sport, despre Nicolae Stanciu: “Joacă fluid și inteligent”

Joacă fluid și inteligent, crește pe parcursul meciului și dictează ritmul jocului în a doua repriză. Periculos din loviturile libere”, a scris Gazzetta dello Sport.

Nicolae Stanciu este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro. Dan Şucu l-a adus ca jucător liber de contract, după ce căpitanul naţionalei s-a despărţit de formaţia saudită Damac.

Nicolae Stanciu a marcat un gol de generic în debutul oficial la Genoa. El a înscris cu un voleu superb în partida din Cupa Italiei, câştigată de Genoa cu 3-0 cu Vicenza.

Nicolae Stanciu, interviu amplu în Gazzetta dello Sport despre Genoa

Stanciu a acaparat deja câteva reflectoare după ce a marcat un super-gol la debutul în tricoul lui Genoa. În timpul pregătirii sale pentru primul meci în Serie A, românul a acceptat invitația celor de la Gazzetta dello Sport de a face un interviu, iar cel mai mare cotidian de sport din Italia i-a adresat diverse întrebări, cu precădere despre Genoa.

Când a fost întrebat cine este modelul său în fotbal, Stanciu nu l-a ales pe Gică Hagi. Mijlocașul nu a ales de fapt niciun român și l-a numit pe Ivica Olic, fotbalist trecut pe la Bayern Munchen, Wolfsburg sau CSKA Moscova. Căpitanul naționalei a menționat și de ce se regăsește în jucătorul croat:

“Am debutat ca profesionist la 15 ani, iar Ivica la 16. M-am maturizat rapid. A pus întotdeauna interesele echipei înaintea lui și eu am făcut la fel. Eu nu joc pentru goluri sau pase decisive, doar echipa contează“, a spus Stanciu.

