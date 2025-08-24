Nicolae Stanciu, lăudat de Gazzetta dello Sport! Publicaţia l-a văzut cel mai bun de pe teren în Genoa - Lecce - Antena Sport

Nicolae Stanciu a fost lăudat de publicaţia italiană Gazzetta dello Sport. El a primit cea mai mare notă a meciului, 6.5, din partea reputatei publicaţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolae Stanciu a debutat în Serie A, la meciul dintre Genoa şi Lecce. Aflată pe teren propriu, echipa patronată de Dan Şucu a remizat, scor 0-0. Titularizat de Patrick Vieira, căpitanul naţionalei României a evoluat 88 de minute.

Gazzetta dello Sport, despre Nicolae Stanciu: “Joacă fluid și inteligent”

“Joacă fluid și inteligent, crește pe parcursul meciului și dictează ritmul jocului în a doua repriză. Periculos din loviturile libere”, a scris Gazzetta dello Sport.

Nicolae Stanciu este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro. Dan Şucu l-a adus ca jucător liber de contract, după ce căpitanul naţionalei s-a despărţit de formaţia saudită Damac.

Nicolae Stanciu a marcat un gol de generic în debutul oficial la Genoa. El a înscris cu un voleu superb în partida din Cupa Italiei, câştigată de Genoa cu 3-0 cu Vicenza.