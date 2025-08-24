Cristi Chivu vede o rivală drept favorită la câștigarea titlului în Serie A! Echipa numită de antrenorul lui Inter - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu vede o rivală drept favorită la câștigarea titlului în Serie A! Echipa numită de antrenorul lui Inter

24 august 2025

Profimedia

Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, a declarat că Napoli, campioana en-titre, care a învins-o uşor pe Sassuolo cu 2-0, sâmbătă, în meciul de deschidere a sezonului în Serie A, este favorită pentru cucerirea titlului şi la finele actualei ediţii a campionatului, scrie AFP.

“Sunt de acord cu Massimiliano Allegri (antrenorul lui AC Milan) care a spus că echipa campioană en-titre începe întotdeauna favorită în sezonul următor”, a declarat Chivu duminică într-o conferinţă de presă. “Cu lotul pe care l-a avut sezonul trecut, cu tot ce s-a petrecut în această vară, cred că Napoli este cu siguranţă favorită”, a adăugat el, înaintea primului meci al echipei sale de luni, de acasă, împotriva lui Torino.

Inter, finalista Ligii Campionilor, a terminat pe locul doi în campionatul italian sezonul trecut, la un punct în spatele lui Napoli, care a fost încoronată campioană după a 38-a şi ultima etapă, notează agerpres.ro.

Inter şi-a pierdut antrenorul din 2021, Simone Inzaghi, care a plecat în Arabia Saudită. În locul său, clubul din Lombardia a surprins pe toată lumea numindu-l pe unul dintre foştii săi jucători, Cristian Chivu, care avea doar câteva apariţii în Serie A pe banca tehnică.

Napoli a făcut furori în perioada de transferuri prin aducerea lui Kevin de Bruyne, la final de contract cu Manchester City cu care a câştigat totul, şi prin întărirea lotului cu jucătorii olandezi Noa Lang şi Sam Beukema, dar şi cu italianul Lorenzo Lucca.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Napoli a cheltuit peste 100 de milioane de euro în această vară, dar a obţinut peste 125 de milioane de euro, inclusiv 75 de milioane de euro doar pentru Victor Osimhen, care a fost vândut la Galatasaray.

Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: „Mi-am dat seama de asta"

Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu. Yann Sommer, portarul nerazzurrilor, a transmis că antrenorul român a adus noi idei la formația din Milano.

Sommer a subliniat faptul că Chivu este un antrenor energic și vrea să se facă auzit în vestiarul echipei sale. Portarul elvețian a mai transmis însă că românul își păstrează mereu calmul, iar jucătorii simt că pot vorbi oricând cu el, chiar și lucruri care nu au legătură cu fotbalul.

„Am avut o perioadă grozavă cu Simone Inzaghi, am apărat cu el timp de două sezoane și a fost fantastic. În sezonul trecut am ratat două obiective importante, care erau foarte important, dar tot rămâne o perioadă frumoasă cu el. 

Cristi Chivu a adus niște idei complet noi și un mod diferit de a interacționa cu noi. E un antrenor care emană foarte multă energie, nu se teme să se facă auzit, însă își păstrează calmul și rămâne la fel de abordabil. E ușor să discuți cu el inclusiv despre chestiuni care nu au legătură cu fotbalul. 

În ultimele luni mi-am dat seama că are niște așteptări extrem de mari din partea noastră și solicită cel mai înalt nivel de profesionalism. Ne cere să fim atenți la detalii și să fim întotdeauna pregătiți. 

Nu mi-a cerut să fac nimic diferit față de ceea ce făceam. Își dorește un portar capabil să construiască și să aibă precizie pentru a ajuta echipa”, a declarat Yann Sommer, conform tuttomercatoweb.com.

