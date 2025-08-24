Cristi Chivu vede o rivală drept favorită la câștigarea titlului în Serie A! Echipa numită de antrenorul lui Inter - Antena Sport

Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, a declarat că Napoli, campioana en-titre, care a învins-o uşor pe Sassuolo cu 2-0, sâmbătă, în meciul de deschidere a sezonului în Serie A, este favorită pentru cucerirea titlului şi la finele actualei ediţii a campionatului, scrie AFP.

“Sunt de acord cu Massimiliano Allegri (antrenorul lui AC Milan) care a spus că echipa campioană en-titre începe întotdeauna favorită în sezonul următor”, a declarat Chivu duminică într-o conferinţă de presă. “Cu lotul pe care l-a avut sezonul trecut, cu tot ce s-a petrecut în această vară, cred că Napoli este cu siguranţă favorită”, a adăugat el, înaintea primului meci al echipei sale de luni, de acasă, împotriva lui Torino.

Cristi Chivu o vede pe napoli drept favorită la câștigarea titlului în Serie A

Inter, finalista Ligii Campionilor, a terminat pe locul doi în campionatul italian sezonul trecut, la un punct în spatele lui Napoli, care a fost încoronată campioană după a 38-a şi ultima etapă, notează agerpres.ro.

Inter şi-a pierdut antrenorul din 2021, Simone Inzaghi, care a plecat în Arabia Saudită. În locul său, clubul din Lombardia a surprins pe toată lumea numindu-l pe unul dintre foştii săi jucători, Cristian Chivu, care avea doar câteva apariţii în Serie A pe banca tehnică.

Napoli a făcut furori în perioada de transferuri prin aducerea lui Kevin de Bruyne, la final de contract cu Manchester City cu care a câştigat totul, şi prin întărirea lotului cu jucătorii olandezi Noa Lang şi Sam Beukema, dar şi cu italianul Lorenzo Lucca.