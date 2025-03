Dan Şucu pregăteşte mutarea verii! Suma uriaşă pe care a pus-o la bătaie. Urmaşul lui Haaland, aproape de Serie A - Antena Sport

Dan Şucu are planuri mari la Genoa! Noua echipă a milionarului român nu şi-a asigurat, momentan, locul în Serie A şi sezonul viitor, dar Şucu vrea să reconstruiască echipa. Presa din Italia a făcut publică prioritatea Grifonului de la finalul acestui sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Şucu îl vrea la Genoa pe jucătorul care este comparat cu Erling Haaland. Milionarul român a pus la bătaie o sumă importantă pentru a-l aduce în Serie A pe atacantul norvegian de doar 21 de ani.

Dan Şucu vrea să o întărească pe Genoa

Genoa nu s-a salvat, matematic, de la retrogradare, dar Dan Şucu se gândeşte deja la sezonul viitor. Momentan, echipa genoveză se află pe locul 12 în Serie A. Are 31 de puncte câştigate în 27 de runde. Tobias Gulliksen, atacantul norvegian de doar 21 de ani, e prioritatea numărul 1 pentru Şucu. Jucătorul evoluează în acest moment la Djurgarden, club din prima ligă din Suedia. Este extrem de apreciat şi este comparat de către italieni cu starul celor de la Manchester City, Erling Haaland.

Cei din conducerea Grifonului l-au urmărit pe nordicul de 21 de ani şi ar fi dispuşi să ofere cinci milioane de euro, conform mondoudinese.it. În acest moment, Gulliksen mai are contract cu suedezii până în vara anului 2027. Genoa nu mai vrea să aştepte şi speră să facă mutarea în următoarea perioadă de mercato. Dacă Parma e dispusă să pună pe masă 5 milioane de euro, jucătorul este cotat la 4,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com.

Până în acest moment, Gulliksen are 3 goluri marcate și o pasă decisivă în cele 17 meciuri jucate pentru Djurgarden în acest sezon. În schimb, la naţionala sub 21 de ani a Norvegiei jucătorul are 11 meciuri și un gol marcat. A mai evoluat pentru Stromsgodest și Bodo/Glimt, ambele echipe din ţara natală până să ajungă la Djurgarden. Tobias Gulliksen are un singur trofeu în palmares. A câștigat campionatul Norvegiei în 2023 alături de Bodo/Glimt.