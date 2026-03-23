Decizia conducerii lui Inter în privinţa lui Chivu, după ce românul a ajuns la 4 meciuri la rând fără victorie

Bogdan Stănescu Publicat: 23 martie 2026, 16:28

Cristi Chivu, pe banca Interului, la un meci / Profimedia Images

Interul lui Cristi Chivu s-a încurcat din nou, terminând la egalitate, 1-1, în deplasare, cu Fiorentina. În urma acestui meci, AC Milan s-a apropiat la 6 puncte de liderul Inter. Echipa lui Allegri s-a impus, acasă, cu 3-2, cu Torino în această etapă.

Inter a ajuns la 4 meciuri la rând fără victorie, în toate competiţiile. După victoria cu Genoa, cu 2-0, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a făcut egal cu Como, în deplasare, 0-0, în manşa tur a semifinalelor Cupei Italiei, a pierdut cu marea rivală AC Milan în campionat, 0-1, apoi a terminat la egalitate, cu acelaşi scor, 1-1, partidele din Serie A cu Atalanta şi Fiorentina.

Conducerea Interului îi acordă încredere totală lui Cristi Chivu. Se va discuta prelungirea contractului românului

În ciuda rezultatelor negative din ultima perioadă, conducerea lui Inter are încredere deplină în antrenorul român. Potrivit fcinternews.it, conducerea Interului a stabilit o şedinţă cu tehnicianul român la începutul lunii aprilie. Se va discuta prelungirea contractului lui Cristi Chivu, care este valabil până în vara lui 2027.

Totodată, şefii lui Inter vor să discute cu tehnicianul român strategia pentru sezonul următor. Cristi Chivu va spune la ce jucători vrea să renunţe şi ce transferuri ar dori să facă pentru a întări echipa.

Inter se află, în acest final de sezon, în luptă pentru două trofee: campionatul şi Cupa Italiei. Următorul meci al Interului va fi cu Roma, după care echipa lui Chivu se va înfrunta cu Como. După partida din Serie A cu Como, Interul va juca în Serie A cu Cagliari, apoi va urma meciul decisiv cu Como din returul semifinalelor Cupei Italiei.

Citește și:
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Observator
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Turcia sau România? Umit Akdag a ales, chiar înainte de baraj: „Sunt șanse mari!”
Fanatik.ro
Turcia sau România? Umit Akdag a ales, chiar înainte de baraj: „Sunt șanse mari!”
18:24

Președintele Interului, susținere totală pentru Cristi Chivu: „El este liderul grupului nostru”
17:55

„E fantastic! Suntem extrem de norocoși cu el!” Vinicius vrea să pună mâna pe Balonul de Aur
17:44

Reacţia lui Florin Prunea după ce Bogdan Stelea l-a acuzat pe Gigi Becali că a făcut “cea mai mare tâmpenie”
17:34

Fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu, aproape de plecarea din Liga 1: „Salariul, mai mult decât dublu!”
17:27

„Ăsta e atuul României. Suntem mult peste Turcia” Cea mai optimistă predicție înainte de marele meci
17:00

Tricolorul pe care se bazează Marcel Răducanu în barajul cu Turcia: “Va face diferenţa”
Vezi toate știrile
1 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 2 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 3 Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF 4 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 5 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 6 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”