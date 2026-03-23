Decizia conducerii lui Inter în privinţa lui Chivu, după ce românul a ajuns la 4 meciuri la rând fără victorie

Interul lui Cristi Chivu s-a încurcat din nou, terminând la egalitate, 1-1, în deplasare, cu Fiorentina. În urma acestui meci, AC Milan s-a apropiat la 6 puncte de liderul Inter. Echipa lui Allegri s-a impus, acasă, cu 3-2, cu Torino în această etapă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a ajuns la 4 meciuri la rând fără victorie, în toate competiţiile. După victoria cu Genoa, cu 2-0, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a făcut egal cu Como, în deplasare, 0-0, în manşa tur a semifinalelor Cupei Italiei, a pierdut cu marea rivală AC Milan în campionat, 0-1, apoi a terminat la egalitate, cu acelaşi scor, 1-1, partidele din Serie A cu Atalanta şi Fiorentina.

Conducerea Interului îi acordă încredere totală lui Cristi Chivu. Se va discuta prelungirea contractului românului

În ciuda rezultatelor negative din ultima perioadă, conducerea lui Inter are încredere deplină în antrenorul român. Potrivit fcinternews.it, conducerea Interului a stabilit o şedinţă cu tehnicianul român la începutul lunii aprilie. Se va discuta prelungirea contractului lui Cristi Chivu, care este valabil până în vara lui 2027.

Totodată, şefii lui Inter vor să discute cu tehnicianul român strategia pentru sezonul următor. Cristi Chivu va spune la ce jucători vrea să renunţe şi ce transferuri ar dori să facă pentru a întări echipa.

Inter se află, în acest final de sezon, în luptă pentru două trofee: campionatul şi Cupa Italiei. Următorul meci al Interului va fi cu Roma, după care echipa lui Chivu se va înfrunta cu Como. După partida din Serie A cu Como, Interul va juca în Serie A cu Cagliari, apoi va urma meciul decisiv cu Como din returul semifinalelor Cupei Italiei.