Dennis Man a ajuns rezervă de lux la Parma! Cristi Chivu, dezvăluiri despre situaţia tricolorului - Antena Sport

Dennis Man e cel mai bine plătit jucător al celor de la Parma, dar a ajuns rezervă neutilizată. Aflat în criză de formă, tricolorul a fost uitat pe banca de rezerve de către Cristi Chivu în meciul pierdut contra celor de la Empoli, scor 1-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a venit cu explicaţii pentru situaţia în care se află Dennis Man. Jucătorul român încasează un salariu de 1,5 milioane de euro la echipa de pe Ennio Tardini.

Cristi Chivu, anunţ despre Dennis Man

Evoluţiile din ultima vreme ale lui Dennis Man au fost dezamăgitoare. Jucătorul român a fost introdus de Cristi Chivu, dar a ratat ocazii uriaşe. Cu Empoli a fost rezervă şi a rămas pe bancă până la finalul meciului. Parma a pierdut după un gol încasat pe final de meci. Chivu a spus ce s-a întâmplat. ”Am rămas în 10 oameni și am făcut alegeri diferite față de cele plănuite mai ales când am egalat. Nu am găsit unde să-l așez în acel moment.

Camara este mai obișnuit să facă acest tip de muncă ca mijlocaș, m-am gândit la asta, dar a fost dificil să-i găsesc un loc în teren”, a spus Cristi Chivu, conform parmalive.com.

Parma a luat gol repede de la Empoli, după reuşita lui Fazzini din minutul 11 pentru gazde. Apoi, Valenti a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene. Echipa de pe Ennio Tardini putea pleca cu un punct de la Empoli. A egalat prin Djuric, dar Empoli a dat lovitura în final, în minutul 86, prin Anjorin.