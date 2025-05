Dennis Man, OUT de la Parma?! Ce au putut scrie italienii după un nou meci de coşmar al românului - Antena Sport

Dennis Man a avut şi în meciul cu Como, pierdut acasă de Parma, mai multe ocazii mari ratate. Inclusiv una cu poarta goală, în prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Man a dat vina pe gazon pentru faptul că a ratat din câţiva metri, în timp ce goalkeeper-ul advers era ieşit din poartă.

Presa italiană a scris despre o despărţire a lui Man de Parma la finalul sezonului!

După Parma – Como 0-1, presa italiană a scris că Dennis Man ar părăsi clubul patronat de americanul Kyle Krause la finalul sezonului.

Asta în condiţiile în care Man mai are 2 ani de contract cu Parma şi are cel mai mare salariu de la clubul lui Krause, 2 milioane de euro pe an.

„Ieri, pe Tardini, Man a atins cel mai jos punct din aventura sa de la Parma. Intrat pentru a schimba jocul, a irosit toate șansele și a trebuit să îndure fluierăturile din stadion. O lovitură greu de digerat pentru un băiat aflat în dificultate, care din star s-a transformat în rezervă.