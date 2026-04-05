“E meciul anului!”. Cristi Chivu, avertizat de un campion mondial înainte de derby-ul Inter – AS Roma

Jurgen Klinsmann, fostul mare jucător german care a petrecut trei ani la Inter, a discutat într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport despre situația naționalei Italiei, dar și a clubului de pe Giuseppe Meazza.

Campionul mondial din 1990 crede că derby-ul cu AS Roma de duminică este unul crucial pentru formația lui Cristi Chivu, care ar trebui să acționeze ca un psiholog în aceste momente în vestiar.

Cum a prefațat Jurgen Klinsmann derby-ul dintre Inter și AS Roma

Inter nu se află în cea mai bună formă înainte de meciul de pe Meazza. În ultimele trei meciuri din campionat, “nerazzurrii” nu au câștigat niciun meci, pierzând cu AC Milan și remizând cu Atalanta și Fiorentina. Aceste rezultate le-au permis rivalei din oraș și lui Napoli se se apropie de Inter la șase, respectiv șapte puncte.

Prin prisma situației apăsătoare de la club, Klinsmann crede că duelul dintre elevii lui Chivu și cei ai lui Gian Piero Gasperini va fi meciul anului pentru fosta campioană a Italiei.

“Trebuie să ne asigurăm titlul la meciul cu Roma. Situația în care se află Inter e foarte comună pentru cei aflați în vârf. Când ești aproape de linia de finiș, poate apărea frica. Vezi obiectivul și începi să te gândești la ce poți pierde, decât la ce poți câștiga.