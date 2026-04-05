“E meciul anului!”. Cristi Chivu, avertizat de un campion mondial înainte de derby-ul Inter – AS Roma

Andrei Nicolae Publicat: 5 aprilie 2026, 12:31

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jurgen Klinsmann, fostul mare jucător german care a petrecut trei ani la Inter, a discutat într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport despre situația naționalei Italiei, dar și a clubului de pe Giuseppe Meazza.

Campionul mondial din 1990 crede că derby-ul cu AS Roma de duminică este unul crucial pentru formația lui Cristi Chivu, care ar trebui să acționeze ca un psiholog în aceste momente în vestiar.

Cum a prefațat Jurgen Klinsmann derby-ul dintre Inter și AS Roma

Inter nu se află în cea mai bună formă înainte de meciul de pe Meazza. În ultimele trei meciuri din campionat, “nerazzurrii” nu au câștigat niciun meci, pierzând cu AC Milan și remizând cu Atalanta și Fiorentina. Aceste rezultate le-au permis rivalei din oraș și lui Napoli se se apropie de Inter la șase, respectiv șapte puncte.

Prin prisma situației apăsătoare de la club, Klinsmann crede că duelul dintre elevii lui Chivu și cei ai lui Gian Piero Gasperini va fi meciul anului pentru fosta campioană a Italiei.

Trebuie să ne asigurăm titlul la meciul cu Roma. Situația în care se află Inter e foarte comună pentru cei aflați în vârf. Când ești aproape de linia de finiș, poate apărea frica. Vezi obiectivul și începi să te gândești la ce poți pierde, decât la ce poți câștiga.

Asta creează tensiune, mai ales dacă anumiți jucători încă își aduc aminte de dezamăgirea de anul trecut. În astfel de momente, chiar și cele mai mici greșeli devin pe nedrept uriașe.

Tot ce îți trebuie e simplitate: joacă simplu, stai calm, nu îți complica viața. Ador gândirea pozitivă chiar și atunci când antrenezi: când pierzi în timp ce dai tot ce ai mai bun, iar eu am făcut asta de câteva ori, e ok. Face parte din joc. Dacă joci cu frică însă, devine o barieră. De acea meciul cu Roma e meciul anului.

E fundamental, pentru că poate rupe această serie negativă, sau, în mod contrar, să o alimenteze. Să câștigi înseamnă să te eliberezi mental, să reprimești încredere și energie“, a declarat atacantul neamț, potrivit gazzetta.it.

Klinsmann a spus și ce trebuie să facă acum Chivu

Când a fost întrebat de jurnaliști care e treaba lui Chivu în acest moment, în contextul în care antrenorul trebuie să gestioneze indirect și ratarea calificării Italiei la Mondial, Klinsmann a transmis un mesaj clar.

E unul dintre momentele în care un antrenor își schimbă profesia și devine un psiholog în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să gestioneze emoțiile și să creeze un mediu pozitiv.

Revenirea lui Lautaro ajută, e crucială de fapt, dar nu e de ajuns dacă nu toată lumea își schimbă atitudinea și contribuie la generarea de energie. Când antrenam Germania vorbeam cu toată lumea în fiecare zi“, a mai spus fostul campion mondial.

Basoni, Dimarco, Barella, Frattesi și Esposito sunt jucătorii Interului care au fost în lotul naționalei la meciul de baraj pierdut cu Bosnia la penalty-uri. Fundașul lui Chivu a văzut cartonașul roșu în minutul 41 și e considerat unul dintre marii vinovați pentru ratarea calificării, în timp ce puștiul de 20 de ani a ratat primul penalty al echipei lui Gattuso.

Observator
