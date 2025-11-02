Edi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa - Antena Sport

Închide meniul
Edi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa

Serie A
Edi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa

Publicat: 2 noiembrie 2025, 13:55

Edi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa

Edi Iordănescu / Profimedia Images

Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), care tocmai s-a despărţit de Legia Varşovia, a fost pe lista scurtă a clubului Genoa pentru înlocuirea lui Patrick Vieira (49 de ani).

Potrivit informaţiilor AntenaSport, conducerea clubului Genoa a decis ca pe banca echipei patronate de Dan Şucu să fie numit un tehnician italian deoarece unui italian i-ar fi mai uşor să se adapteze la specificul fotbalului din Serie A.

Edi Iordănescu a fost pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Vieira la Genoa

Fostul tehnician al celor de la Empoli, Roberto D’Aversa (50 de ani) şi fostul antrenor al lui Torino, Paolo Vanoli (53 de ani), au fost numele vehiculate de presa italiană ca posibili înlocuitori pentru Vieira.

Genoa va disputa prima partidă de la demisia lui Patrick Vieira luni, de la ora 19:30, pe terenul lui Sassuolo. După plecarea lui Vieira, această partidă a fost pregătită de antrenorul formaţiei de tineret a lui Genoa, Roberto Murgita, care a fost asistat de Mimmo Criscito. Genoa s-a despărţit, recent, şi de directorul sportiv Marco Ottolini, care a fost înlocuit cu Diego Lopez (36 de ani).

Genoa se află într-o situaţie critică în campionat. După 9 etape disputate, Genoa e “lanterna” clasamentului, cu doar 3 puncte acumulate. Echipa patronată de Dan Şucu nu are nicio victorie în acest sezon în Serie A.

Până la prezentarea oficială a noului antrenor, Genoa l-a anunţat pe Diego Lopez ca înlocuitor al lui Marco Ottolini. Lopez a fost în trecut director sportiv la Lens (Franţa) şi Mouscron (Belgia). El a mai ocupat funcţia de şef al departamentului de scouting la cluburile Lens şi Bordeaux (Franţa).

“Avem încredere în calitățile sale, atât umane, cât și profesionale”, a declarat Dan Șucu despre Diego Lopez.

