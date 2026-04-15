“Era deja antrenor de pe teren”. El e omul care a prezis succesul lui Cristi Chivu la Inter

Andrei Nicolae Publicat: 15 aprilie 2026, 17:54

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Diego Milito, omul care a fost decisiv pentru Inter în cucerirea triplei istorice din anul 2010, a acordat recent un interviu în cadrul căruia a vorbit și despre foștii săi coechipieri deveniți antrenori. În discuție a apărut în mod evident și numele lui Cristi Chivu, care a fost lăudat de cel poreclit “Il Principe”.

Cristi Chivu este la doar câteva meciuri distanță de a cuceri primul său trofeu alături de Inter, și anume titlul din Italia. Odată cu această situație, antrenorul român a început să primească laude de la foste figuri din fotbal, iar pe listă a apărut și Diego Milito, cel care i-a fost coechipier pe Giuseppe Meazza între 2009 și 2014.

Diego Milito știa ce antrenor va ajunge Cristi Chivu să fie

Într-un interviu dat pentru DAZN, Milito a vorbit despre foștii săi colegi care au ajuns să facă pasul spre antrenorat, discutând cu nume și prenume despre Chivu, Esteban Cambiasso și Thiago Motta, toți membri ai generației Inter 2010. Argentinianul este de părere că în cazul tehnicianului de pe Meazza, se vedea că va ajunge un profesionist desăvârșit.

Erau deja antrenori de pe teren: Cristian Chivu e cu siguranță omul potrivit pentru Inter, știam că va deveni un antrenor mare. I-am prezis un viitor similiar și lui Cambiasso, dar e ciudat că încă nu s-a materializat.

Te asigur, orice ar fi, că încă vom auzi lucruri despre Thiago Motta: e incredibil de talentat și va avea șansa să demonstreze“, a spus “Il Principe”, citat de tuttomercatoweb.com.

Esteban Cambiasso a avut momentan o carieră “timidă” de antrenor, fiind secund la naționala Columbiei între mai și septembrie 2018. Thiago Motta a ieșit mai mult în evidență, bifând în CV-ul său echipe precum Genoa, Spezia, Bologna și Juventus, “Bătrâna doamnă” fiind ultima echipă pe care a pregătit-o, între iulie 2024 și martie 2025.

Cristi Chivu, pe de altă parte, se bucură de succes pe Giuseppe Meazza, unde e aproape să aducă al 21-lea Scudetto al echipei, dar unde poate câștiga și Cupa Italiei. Deși a ratat Supercupa Italiei și Champions League, românul i-a convins pe conducătorii clubului care sunt gata să îi prelungească înțelegerea, să îi ofere un salariu dublu și să îi acorde atribuțiile de manager.

Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"
Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Observator
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv
18:56

Dănuț Lupu a găsit înlocuitorul ideal pentru Costel Gâlcă la Rapid: „I-aș da șansa să pregătească echipa”
18:45

Ce lovitură pentru United. Maguire ratează meciul cu Chelsea după ce a înjurat arbitrul
18:32

Clubul care încasează cei mai mulți bani publici vine din Liga a 2-a. Milioane de euro “pompate” în anul 2025
18:31

Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
18:15

Formula 1 face iar schimbări cu motoarele hibride, chiar de la Miami. Anunțul făcut de șeful din F1
18:05

Chivu are planuri mari la Inter. Primii doi jucători pe care i-a cerut conducerii
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 6 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”