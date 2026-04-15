“Era deja antrenor de pe teren”. El e omul care a prezis succesul lui Cristi Chivu la Inter

Diego Milito, omul care a fost decisiv pentru Inter în cucerirea triplei istorice din anul 2010, a acordat recent un interviu în cadrul căruia a vorbit și despre foștii săi coechipieri deveniți antrenori. În discuție a apărut în mod evident și numele lui Cristi Chivu, care a fost lăudat de cel poreclit “Il Principe”.

Cristi Chivu este la doar câteva meciuri distanță de a cuceri primul său trofeu alături de Inter, și anume titlul din Italia. Odată cu această situație, antrenorul român a început să primească laude de la foste figuri din fotbal, iar pe listă a apărut și Diego Milito, cel care i-a fost coechipier pe Giuseppe Meazza între 2009 și 2014.

Diego Milito știa ce antrenor va ajunge Cristi Chivu să fie

Într-un interviu dat pentru DAZN, Milito a vorbit despre foștii săi colegi care au ajuns să facă pasul spre antrenorat, discutând cu nume și prenume despre Chivu, Esteban Cambiasso și Thiago Motta, toți membri ai generației Inter 2010. Argentinianul este de părere că în cazul tehnicianului de pe Meazza, se vedea că va ajunge un profesionist desăvârșit.

“Erau deja antrenori de pe teren: Cristian Chivu e cu siguranță omul potrivit pentru Inter, știam că va deveni un antrenor mare. I-am prezis un viitor similiar și lui Cambiasso, dar e ciudat că încă nu s-a materializat.

Te asigur, orice ar fi, că încă vom auzi lucruri despre Thiago Motta: e incredibil de talentat și va avea șansa să demonstreze“, a spus “Il Principe”, citat de tuttomercatoweb.com.