Home | Fotbal | Serie A | Fanilor lui Inter nu le-a venit să creadă. Ce decizia a luat Chivu la meciul cu Cagliari

Fanilor lui Inter nu le-a venit să creadă. Ce decizia a luat Chivu la meciul cu Cagliari

Sebastian Ujica Publicat: 17 aprilie 2026, 22:06

Comentarii
Inter Milano este la un pas de câștigarea titlului în acest sezon de Serie A. Cu 6 etape înainte de finalul sezonului, Inter avea 9 puncte peste Napoli. Un nou pas important pentru Inter este meciul de pe propriul teren cu Cagliari din etapa a 33-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Însă Chivu a luat o decizie surprinzătoare pentru meciul de pe Giuseppe Meazza: titularul din poarta lui Inter nu a fost Yann Sommer.

Chivu îl trimite pe Martinez în poartă

Titular în acest sezon la Inter, Yann Sommer urmează să se despartă de gruparea italiană în vară când îi expiră contractul, dacă nu apare o surpriză și elvețianul își prelungește contractul. Însă nu acesta este motivul pentru care Chivu l-a lăsat pe bancă pe Sommer cu Cagliari.

Chivu a ales să-l titularizeze pe Josep Martinez deoarece vrea să-l folosească titular și în meciul cu Como din Coppa Italia de săptămâna viitoare. E competiția în care Chivu a ales să-l folosească pe Martinez din primul minut, însă în campionat Sommer a fost mereu alesul. Pentru ca Martinez să aibă totuși minute înainte de returul cu Como, în condițiile în care portarul spaniol de 27 de ani nu a mai jucat de la meciul tur, Chivu l-a trimis pe teren cu Cagliari, scrie Tutto Mercato Web.

Ultimul meci al lui Martinez în Serie A a fost tot contra lui Cagliari, în septembrie, meci câștigat cu 2-0 de Inter. Meciul dintre Inter și Como din Cupă, 0-0 în tur, va avea loc marți. Astăzi, echipa lui Fabregas a suferit o înfrângere surprinzătoare, 1-2 pe terenul lui Sassuolo.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
23:45

23:22

23:09

23:00

23:00

22:56

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
