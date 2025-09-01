Fundaș de Champions League pentru Cristi Chivu. Mutare neașteptată după eșecul cu Udinese - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Fundaș de Champions League pentru Cristi Chivu. Mutare neașteptată după eșecul cu Udinese

Publicat: 1 septembrie 2025, 17:18

Cristi Chivu / Profimedia Images

La doar câteva ore după eșecul suferit pe teren propriu cu Udinese, Interul este gata să dea o lovitură de proporții, chiar înainte de încheierea perioadei de transferuri. Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că vicecampioana Italiei este pe punctul de a-l transfera pe Manuel Akanji.

Fotbalistul legitimat la Manchester City nu a bifat niciun minut în noul sezon de Premier League, iar acesta a luat decizia de a încerca și un alt campionat, după ce a evoluat și în Bundesliga.

Inter a bătut palma cu Manchester City pentru Manuel Akanji

Inter a suferit primul eșec din acest sezon în fața propriilor suporteri, iar conducerea clubului a luat decizia de a veni cu întăriri pentru Cristi Chivu. Fabrizio Romano a anunțat că italienii au ajuns la un acord cu Manchester City pentru transferul lui Manuel Akanji.

Fundașul elvețian în vârstă de 30 de ani va fi împrumutat la vicecampioana din Serie A până la finalul acestui sezon, în schimbul sumei de două milioane de euro. De asemenea, există și o clauză de cumpărare definitivă în valoare de 15 milioane de euro. Akanji trebuie să joace minim 50% din meciurile Interului și echipa lui Chivu să câștige campionatul.

Format la academia celor de la Winterhur, acesta a mai jucat în trecut pentru cei de la FC Basel și a mai îmbrăcat și tricoul celor de la Borussia Dortmund. El fusese transferat de formația antrenată de Pep Guardiola acum trei ani, în schimbul a 20 de milioane de euro.

Manuel Akanji, asaltat cu oferte în această perioadă de transferuri

Inter nu este singurul club din Europa care l-a ofertat pe Manuel Akanji în această vară. Fundașul elvețian s-a aflat și pe lista celor de la Galatasaray, iar situația sa a fost urmărită și de Crystal Palace, Tottenham Hotspur și AC Milan.

Fostul adversar al României din preliminariile pentru Campionatul European din 2024 va bifa al treilea campionat de top din carieră, după Bundesliga și Premier League.

  • 28 de milioane de euro este cota de piață a lui Manuel Akanji
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
