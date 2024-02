Interacţiune fabuloasă între Carlos Alcaraz şi Juventus: "Voi da tot ce am mai bun" - Antena Sport

Reclamă

Juventus F.C. signs a football player named Carlos Alcaraz and Carlitos comments:

"I'll try my best! Thanks for the trust" 😂 pic.twitter.com/REpVjP3wdr

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 31, 2024

Fotbalistul Carlos Alcaraz a început fotbalul la Racing Club din Argentina, ţara sa natală. În ianuarie 2023, el a ajuns la Southampton, în schimbul a 13,6 mlioane de euro. În 47 de meciuri disputate în tricoul „sfinţior”, el a marcat 8 goluri şi a oferit 5 pase de gol.

Reclamă

Carlos Alcaraz, eliminat în sferturile de finală de la Australian Open

Spaniolul Carlos Alcaraz şi-a încheiat parcursul al Australian Open în sferturile de finală, după înfrângerea cu Alexander Zverev. Campionul de la Wimbledon 2023 a fost dezamăgit de jocul din meciul cu Zverev, dar este fericit cu prestaţiile sale de la Melbourne. Sfertul de finală de la Australian Open reprezintă cea mai bună performanţă a sa la turneul de la Antipozi:

„A fost un turneu bun pentru mine. Am ajuns până în sferturi, am jucat un tenis bun. Sunt trist cu nivelul di meciul cu Zverev, pentru că am jucat un tenis bun în tururile precedente şi am avut multă încredere. Am şi servit bine. Cu Zverev nu am arătat acest lucru.

În general, sunt fericit cu acest turneu. Am jucat multe meciuri grozave şi un sfert de finală la un Grand Slam este un lucru bun, chiar dacă nu asta caut”, a declarat Carlos Alcaraz, după turneul de la Melbourne.

Reclamă 4 / 0/3

Care este următorul jucător care va fi transferat de FCSB pentru cel puțin 5 milioane de euro? Darius Olaru Florinel Coman Adrian Şut Octavian Popescu Siyabonga Ngezana Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...