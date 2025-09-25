Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuţ Lupescu a dat verdictul în privinţa lui Cristi Chivu: "Asta e important" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Ionuţ Lupescu a dat verdictul în privinţa lui Cristi Chivu: “Asta e important”

Ionuţ Lupescu a dat verdictul în privinţa lui Cristi Chivu: “Asta e important”

Andrei Nicolae Publicat: 25 septembrie 2025, 8:15

Comentarii
Ionuţ Lupescu a dat verdictul în privinţa lui Cristi Chivu: Asta e important

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Startul de sezon de la Inter al lui Cristi Chivu a fost analizat de personaje atât din fotbalul românesc, cât și din străinătate. Recent, și Ionuț Lupescu a vorbit pe scurt despre antrenorul român și s-a arătat încrezător în șansele celui care conduce echipa de pe Giuseppe Meazza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Kaiserul” mizează pe experiența lui Chivu din cadrul echipei, unde și-a petrecut mulți ani din carieră, după care a stat șase ani la echipele de juniori.

Ionuț Lupescu are încredere în Cristi Chivu

Fostul mijlocaș al Generației de Aur a vorbit despre planul pe care îl are Chivu la vicecampioana Italiei și este de părere că românul va putea triumfa în primul său test cu adevărat mare, după aventura de la Parma. În plus, Lupescu a menționat și de ce are nevoie tehnicianul de 44 de ani, astfel încât viitorul tău pe bancă să nu fie pus la îndoială.

La Inter să reușești înseamnă că iei campionatul sau să ajungi în finala Champions League. El are aceeași echipă, dar vrea să împrospăteze și lotul cu jucători tineri. Eu mi-aș dori că el să reușească. Eu cred că va avea succes pentru că el cunoaște Inter.

A stat 5-6 ani la Primavera, este parte din clubul acela. Cunoaște fiecare mișcare de acolo. Eu cred că Inter este pe un drum bun. E important ca în acest sezon să aibă cât mai multe victorii“, a spus fostul mare jucător al României, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Recent, despre situația lui Cristi Chivu a vorbit și selecționerul României, Mircea Lucescu. După primele cinci meciuri oficiale din noul sezon cu românul ca principal, Inter are trei victorii și două eșecuri, ambele în campionat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Observator
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac angajările la stat pentru familii întregi
Fanatik.ro
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac angajările la stat pentru familii întregi
10:36
Anunțul lui Mihai Stoica înainte de debutul FCSB-ului în grupa Europa League: “Nu vor începe, dar vor juca”
10:24
EXCLUSIVSimona Halep a răspuns la întrebarea momentului în tenisul masculin
10:08
UPDATESimona Radiș și Magdalena Rusu, aur la Mondialele de Canotaj de la Shanghai! Argint la dublu rame masculin
9:54
VideoAmalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competiții
9:28
Go Ahead Eagles – FCSB LIVE TEXT (19:45). Primul meci din grupa principală Europa League. Echipele probabile
9:16
Predicție dezastruoasă pentru FCSB. Ce șanse îi dau specialiștii să se califice în primăvara Europa League
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 VIDEOImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 4 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri şi a anunţat planul de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria