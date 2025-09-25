Ionuţ Lupescu a dat verdictul în privinţa lui Cristi Chivu: "Asta e important" - Antena Sport

Startul de sezon de la Inter al lui Cristi Chivu a fost analizat de personaje atât din fotbalul românesc, cât și din străinătate. Recent, și Ionuț Lupescu a vorbit pe scurt despre antrenorul român și s-a arătat încrezător în șansele celui care conduce echipa de pe Giuseppe Meazza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Kaiserul” mizează pe experiența lui Chivu din cadrul echipei, unde și-a petrecut mulți ani din carieră, după care a stat șase ani la echipele de juniori.

Ionuț Lupescu are încredere în Cristi Chivu

Fostul mijlocaș al Generației de Aur a vorbit despre planul pe care îl are Chivu la vicecampioana Italiei și este de părere că românul va putea triumfa în primul său test cu adevărat mare, după aventura de la Parma. În plus, Lupescu a menționat și de ce are nevoie tehnicianul de 44 de ani, astfel încât viitorul tău pe bancă să nu fie pus la îndoială.

“La Inter să reușești înseamnă că iei campionatul sau să ajungi în finala Champions League. El are aceeași echipă, dar vrea să împrospăteze și lotul cu jucători tineri. Eu mi-aș dori că el să reușească. Eu cred că va avea succes pentru că el cunoaște Inter.

A stat 5-6 ani la Primavera, este parte din clubul acela. Cunoaște fiecare mișcare de acolo. Eu cred că Inter este pe un drum bun. E important ca în acest sezon să aibă cât mai multe victorii“, a spus fostul mare jucător al României, potrivit digisport.ro.