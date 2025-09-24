Mircea Lucescu le-a vorbit italienilor despre Cristi Chivu: "Când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat" - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu le-a vorbit italienilor despre Cristi Chivu: "Când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat"

Home | Fotbal | Serie A | Mircea Lucescu le-a vorbit italienilor despre Cristi Chivu: “Când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat”

Mircea Lucescu le-a vorbit italienilor despre Cristi Chivu: “Când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat”

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 14:04

Mircea Lucescu le-a vorbit italienilor despre Cristi Chivu: Când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat

Cristi Chivu și Mircea Lucescu, la o adunare generală a FRF / Sport Pictures

Mircea Lucescu a acordat un interviu în presa din Italia în perioada dintre meciurile echipei naționale. După campania din septembrie, “Il Luce” a vorbit alături de cei de la Tutto Mercato Web și a abordat mai multe subiecte, printre care și startul de sezon al lui Cristi Chivu la Inter Milano.

După primele cinci meciuri oficiale din noul sezon cu românul pe bancă, “nerazzurrii” au un bilanț de trei victorii și două eșecuri.

Mircea Lucescu a analizat situația lui Inter

Oamenii de presă l-au întrebat în primă fază pe Lucescu ce părere are despre trupa de pe Giuseppe Meazza, pe care a pregătit-o o scurtă perioadă de timp între ianuarie 1999 și martie 1999. Antrenorul de 80 de ani a vorbit și despre situația lui Chivu și a spus că un mare plus pe care îl are este că are toți oamenii de partea sa, referindu-se cel mai probabil la cei din conducere.

Inter are o echipă lungă cu jucători de calitate și foarte experimentați. Nu au început bine, dar pot reveni foarte bine cu timpul.

Îmi place de el, va avea un sezon grozav. E un tip inteligent. Cunoaște mediul de la Inter. Șapte ani la Inter înseamnă enorm. Nu are pe nimeni împotriva lui, când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat“, a spus “Il Luce”, potrivit tuttomercatoweb.com.

Inter Milano va reveni pe teren în etapa a cincea din Serie A, atunci când va da peste Cagliari pe 27 septembrie, de la ora 21:45.

