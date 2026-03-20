Home | Fotbal | Serie A | Italienii au făcut anunțul momentului: 15 milioane de euro pentru Ionuț Radu!

Italienii au făcut anunțul momentului: 15 milioane de euro pentru Ionuț Radu!

Daniel Işvanca Publicat: 20 martie 2026, 19:43

Comentarii
Italienii au făcut anunțul momentului: 15 milioane de euro pentru Ionuț Radu!

Ionuț Radu / Profimedia

Ionuț Radu are parte de un sezon incredibil alături de Celta Vigo, gruparea din La Liga reușind să elimine Lyon din drumul spre sferturile UEFA Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul român a fost convocat de Mircea Lucescu pentru semifinala barajului contra Turciei, iar acum este sub lupa unui club uriaș din Serie A.

Ionuț Radu, monitorizat de Juventus

Ionuț Radu are parte de un sezon fantastic la nivel de club, fiind calificat în sferturile UEFA Europa League alături de Celta Vigo. Portarul român se află pe radarul unor cluburi importante din Europa.

Convocat de Mircea Lucescu pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, acesta se află pe lista celor de la Juventus Torino, club uriaș din Serie A.

Presa din Italia anunță că gruparea torineză monitorizează situația sa, dar și a lui Guglielmo Vicario, portarul dorit de Cristi Chivu la Inter. Tot sursa citată menționează că „Bătrâna Doamnă” ar investi 15 milioane de euro pentru transferul românului.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Observator
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte fiecare vulnerabilitate”
Fanatik.ro
Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte fiecare vulnerabilitate”
20:42

VideoJurnal Antena Sport | Surpriza lui Lucescu
20:38

VideoJurnal Antena Sport | Fandarea de baraj
20:35

Convocat la naţională, David Miculescu a deschis scorul cu UTA! Primul gol al lui după o lună
20:35

VideoJurnal Antena Sport | Condiția lui Iordănescu
20:33

VideoJurnal Antena Sport | Hai, România. În fiecare zi!
20:24

Pariul lui Mircea Lucescu, scos la pauză în FCSB – UTA. Odihnit pentru barajul cu Turcia?
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 4 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 5 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 6 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav