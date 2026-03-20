Italienii au făcut anunțul momentului: 15 milioane de euro pentru Ionuț Radu!

Ionuț Radu are parte de un sezon incredibil alături de Celta Vigo, gruparea din La Liga reușind să elimine Lyon din drumul spre sferturile UEFA Europa League.

Portarul român a fost convocat de Mircea Lucescu pentru semifinala barajului contra Turciei, iar acum este sub lupa unui club uriaș din Serie A.

Ionuț Radu, monitorizat de Juventus

Presa din Italia anunță că gruparea torineză monitorizează situația sa, dar și a lui Guglielmo Vicario, portarul dorit de Cristi Chivu la Inter. Tot sursa citată menționează că „Bătrâna Doamnă” ar investi 15 milioane de euro pentru transferul românului.