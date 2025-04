Italienii, impresionaţi de impactul lui Cristi Chivu la Parma: "Situaţia era tragică!" - Antena Sport

Pentru Parma urmează o nouă partidă tare. Luni seară, echipa lui Cristi Chivu va primi vizita celor de la Juventus, în etapa cu numărul 33 din Serie A. Până la finalul sezonului, Parma va mai juca cu Lazio (D), Como (A), Empoli (D), Napoli (A) şi Atalanta (D).

„De ce s-a prăbuşit Dennis Man?” Răspunsul dat de Adrian Mutu

Adrian Mutu a transmis că Dennis Man a intrat într-un „con de umbră” la Parma. Fostul internaţional a transmis că fanii au mari pretenţii de la mijlocaşul „cruciaţilor”, după startul excelent de sezon.

„De ce s-a prăbușit Man? Nu știu! Am spus, haideți să vedem, mi-aduc aminte exact discuția. Am spus așa, un jucător în lume super star… eu știu că așa, atunci când duce mai mult de un sezon, când duce câteva sezoane la un nivel mare. Exact de asta vorbeam. Și am spus, Man are câteva luni în Serie B și un început foarte bun în Serie A, pentru că era la începutul campionatului atunci.